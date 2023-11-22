دکتر احسان شریفی پور در گفت‌وگو با مهر افزود: جشنواره ملی کاربردهای فناوری های نوین در آموزش علوم پزشکی و همایش «شیخ الرییس» نخستین همایش در این زمینه است که از فردا اول آذرماه ۱۴۰۲ به مدت سه روز در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می شود.

وی افزود: این همایش برای نخستین بار در این حوزه برگزار می شود و دبیرخانه دائمی همایش در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی مستقر شده است. دبیرخانه جشنواره برنامه ای را تدارک دیده است که بتواند به صورت مستمر، دستاوردها و نیازها و بحث های تخصصی روز دنیا در این زمینه را پیگیری کند.

شریفی پور اظهار داشت: در واقع در دبیرخانه موضوع ایده پردازی و کاربردی شدن به طور همزمان پیش می رود. هم ایده های فناوری های نوین از دانشگاه های مهندسی و پزشکی گرفته می شود تا محصولات مرتبط با آن ساخته شود و هم فناوری های جدید از طریق سیستم آموزش پزشکی کشور کاربرد بیشتری پیدا می کنند.

وی خاطرنشان کرد: سیستم آموزش پزشکی ایران در دنیا شناحته شده است و با توجه به رشد فناوری که در دنیا رخ داده است به کارگیری فناوری های روز برای ما امری گریز ناپذیر است. به همین خاطر با توجه به ماموریتی که به مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی سپرده شده، تصمیم گرفت که به صورت جدی به این بحث ورود پیدا کند.

رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی یادآور شد: از همین رو ما در این مرکز تمام صاحبان ایده ها، فناوران و فعالان این حوزه را تحت پوشش قرار داده ایم و از سوی دیگر نیازهای دانشگاه های علوم پزشکی را دریافت کرده ایم و این دو گروه را با هم مرتبط کرده ایم تا بتوانیم آموزش مترقی همراه با فناوری های نوین در علوم پزشکی داشته باشیم.

وی با اشاره به بخش های متنوع همایش «شیخ الرییس» خاطرنشان کرد: این همایش از قسمت های متعددی تشکیل شده است. از یک طرف پنل های تخصصی با اساتید صاحب نام برگزار می شود و موضوعات متنوعی در آن مطرح می شود.

شریفی پور افزود: رقابت استارت‌آپ های دانشجویی که از دانشجویان المپیادی و برگزیده هستند در جشنواره برگزار می شود. همچنین کارگاه های تخصصی برای گروه های اساتید، دانشجویان و سایر گروه های آموزشی علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای گروه های شرکت کننده در این جشنواره نیز امتیازهای بازآموزی و توانمندسازی در نظر گرفته شده است. نمایشگاهی از آثار فناوری های نوین کاربردی در علوم پزشکی برپا می شود.

رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی افزود: «راند تکنولوژی» در حاشیه جشنواره برپا می شود. به پنج اثر برگزیده از بهترین عملکرد در ارائه فناوری های نوین در آموزش علوم پزشکی جوایزی اهدا می شود و به این آثار برگزیده پنج گرنت (پژوهانه) از سوی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی اعطا می شود.

وی افزود: ۱۰ دانشگاه های علوم پزشکی که بهترین عملکرد را داشته اند در این همایش دعوت شده است که آثار خود را در معرض داوری قرار دهند که از این میان ۵ عملکرد بهتر انتخاب می شوند و جوایز و گرنت هایی را دریافت می کنند.

شریفی پور خاطرنشان کرد: فناوری های نوینی که در آموزش علوم پزشکی به کار می روند شامل هوش مصنوعی، شبیه سازها و روباتیک هستند.

وی افزود: از شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های مهندسی هم در این جشنواره حضور قابل توجهی دارند. ۵ عملکرد بهتر دانشگاهی، ۵ استارت‌آپ برتر دانشجویی و ۵ شرکت دانش بنیان برتر در این جشنواره معرفی می شوند.