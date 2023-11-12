به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر احسان شریفی پور با اشاره به تغییر راهبرد در وزارت بهداشت با توجه به نگاه ویژه وزیر بهداشت و معاون آموزشی در راستای تحول سیستم آموزش عالی سلامت، عنوان کرد: یکی از راهبردهای اصلی مرکز ملی تحقیقات راهبردی، بحث پیگیری جدی ارتقا و به کارگیری فناوری های نوین در آموزش علوم پزشکی و به روز رسانی کوریکولوم های آموزشی در این زمینه است.

رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی بیان کرد: در نظر داریم هرساله یک کنگره و جشنواره ملی جامع تحت عنوان کنگره و جشنواره شیخ الرییس با حضور مقامات تصمیم گیر، اساتید، مدیران ارشد وزارت، دانشجویان، نخبگان، فناوران، گروه های مهندسی، شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران برگزار کنیم.

وی افزود: در این رویداد طرح های برگزیده در راستای نیازهای واقعی علوم پزشکی حمایت و تشویق می شوند و به آنها گرنت اعطا خواهد شد تا بتوانند ایده های نو و محصول محور را اجرایی کنند.

شریفی پور تصریح کرد: برگزاری پنل های تخصصی ، کارگروه های آموزشی متنوع با همکاری مرکز EDC و برگزاری جشنواره دانشجویی با حضور استارت آپ ها و ارائه راند تکنولوژی و نمایشگاه، ارائه دستاوردهای فناورانه از محورهای اصلی کنگره شیخ الرییس است.

وی گفت: بیش از۱۵۰۰ نفر از گروه های مختلف و ۵۰ استارت آپ دانشجویی برای حضور در این رویداد ملی ثبت نام کردند.

رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی افزود: هدف اصلی از برگزاری این کنگره، حمایت از تولید محصولات فناورانه و به کارگیری آنها در راستای ارتقای سیستم علوم پزشکی و رفع نیازهای حوزه آموزش پزشکی است تا بتوانیم علاوه بر خودکفایی در سطح ملی به سمت مرجعیت علمی آموزش علوم پزشکی کشورمان در سطح جهانی حرکت جدی داشته باشیم.

کنگره و جشنواره ملی شیخ الرییس با همکاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی وزارت بهداشت از ۱ تا ۳ آذرماه در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.