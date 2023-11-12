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۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۹

طراحی و تولید محصولات فناورانه در آموزش علوم پزشکی حمایت می‌شوند

طراحی و تولید محصولات فناورانه در آموزش علوم پزشکی حمایت می‌شوند

رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی بر حمایت از طراحی و تولید محصولات فناورانه و به کارگیری آنها در آموزش علوم پزشکی کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر احسان شریفی پور با اشاره به تغییر راهبرد در وزارت بهداشت با توجه به نگاه ویژه وزیر بهداشت و معاون آموزشی در راستای تحول سیستم آموزش عالی سلامت، عنوان کرد: یکی از راهبردهای اصلی مرکز ملی تحقیقات راهبردی، بحث پیگیری جدی ارتقا و به کارگیری فناوری های نوین در آموزش علوم پزشکی و به روز رسانی کوریکولوم های آموزشی در این زمینه است.

رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی بیان کرد: در نظر داریم هرساله یک کنگره و جشنواره ملی جامع تحت عنوان کنگره و جشنواره شیخ الرییس با حضور مقامات تصمیم گیر، اساتید، مدیران ارشد وزارت، دانشجویان، نخبگان، فناوران، گروه های مهندسی، شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران برگزار کنیم.

وی افزود: در این رویداد طرح های برگزیده در راستای نیازهای واقعی علوم پزشکی حمایت و تشویق می شوند و به آنها گرنت اعطا خواهد شد تا بتوانند ایده های نو و محصول محور را اجرایی کنند.

شریفی پور تصریح کرد: برگزاری پنل های تخصصی ، کارگروه های آموزشی متنوع با همکاری مرکز EDC و برگزاری جشنواره دانشجویی با حضور استارت آپ ها و ارائه راند تکنولوژی و نمایشگاه، ارائه دستاوردهای فناورانه از محورهای اصلی کنگره شیخ الرییس است.

وی گفت: بیش از۱۵۰۰ نفر از گروه های مختلف و ۵۰ استارت آپ دانشجویی برای حضور در این رویداد ملی ثبت نام کردند.

رییس مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی افزود: هدف اصلی از برگزاری این کنگره، حمایت از تولید محصولات فناورانه و به کارگیری آنها در راستای ارتقای سیستم علوم پزشکی و رفع نیازهای حوزه آموزش پزشکی است تا بتوانیم علاوه بر خودکفایی در سطح ملی به سمت مرجعیت علمی آموزش علوم پزشکی کشورمان در سطح جهانی حرکت جدی داشته باشیم.

کنگره و جشنواره ملی شیخ الرییس با همکاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی وزارت بهداشت از ۱ تا ۳ آذرماه در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

کد مطلب 5936604

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