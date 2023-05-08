علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در سامانه مجلس درخواستی از هیئت رئیسه تنظیم کردم که به موجب آن اسامی کلیه کسانی که خارج از ضوابط مجلس اقدام به دریافت خودروها کرده‌اند، منتشر شود.

وی با اشاره به مفاد این متن، گفت: در نامه به هیئت رئیسه مجلس آوردیم «با عنایت به فضاسازی رسانه‌ای ناجوانمردانه علیه مجلس شورای اسلامی و متهم شدن نمایندگان به دریافت خودروی فیدلیتی و دیگنیتی که ثابت شد ارتباط زمانی و ماهیتی به استیضاح وزیر سابق صمت نیز نداشته است، خواهشمند است هیئت رئیسه مجلس بر اساس بند ۱۱ ماده ۲۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس نسبت به انتشار اسامی کلیه کسانی که خارج از ضوابط مجلس اقدام به دریافت خودروهای مذکور کرده‌اند چه نماینده چه مدیران مجلس در اسرع وقت اقدام نماید.»

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعداد نمایندگانی که تاکنون درخواست شفافیت اسامی دریافت‌کنندگان خودرو خارج از ضابطه مجلس را داشتند، ۹۷ نفر است و این درخواست همچنان در حال امضا از سوی نمایندگان است.