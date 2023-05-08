محمدرضا امامقلی در گفت و گو با خبرنگار مهر به اجرای نمایش «چمچه خاتون» همزمان با آئین سنتی پنجاه بدر اشاره و اظهار کرد: به مناسبت آئین سنتی ۵۰ بدر برنامه ویژه و باشکوهی برای کودکان و نوجوانان استان قزوین در پیاده راه فرهنگی سبزه میدان برگزار خواهیم کرد که از جمله آن؛ اجرای نمایش چمچه خاتون است.

وی افزود: چمچه خاتون یک عروسکی آئینی است که ریشه در اعتقادات و باورهای مردم استان قزوین دارد و در زمان کم آبی به نیت بارش باران ساخته می‌شده است که در زمان کم آبی؛ عروسکی می‌ساختند و خانمی همراه با بچه‌هایی که از آنها به عنوان نشان پاکی نام برده می‌شود با شعرخوانی به در خانه‌ها می‌رفتند. صاحب‌خانه نیز با مهربانی هدیه ای به رسم استجابت دعا برای بارش باران به انها می‌داد و مراسم پخت آش را انجام می‌دادند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قزوین به دیگر برنامه‌های این جشن پرداخت و بیان کرد: سعی داریم این آئین سنتی و معنوی مردم استان قزوین را به گونه‌ای خلاقانه به کودکان و نوجوانان استان معرفی و انتقال دهیم. بدین منظور حتماً باید خاطره خوبی از این مراسم در ذهن کودکان باقی بماند لذا اجرای موسیقی زنده، مسابقه‌های متنوع همراه با جوایز نفیس، عرضه عروسک باران و کتاب‌های ویژه کودک و نوجوان از دیگر برنامه‌های این جشن خواهد بود.

این مسئول یادآور شد: جشن بزرگ ۵۰ بدر ویژه کودک نوجوان با عنوان «ببار بارون» با همکاری کانون پرورش فکری کودک و نوجوان استان قزوین و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین برگزار خواهد شد.