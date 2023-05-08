طلایی شدن سرمایه ها در پس بحران در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، بانک جی پی مورگان آمریکا اعلام کرد که نگرانی سرمایه‌گذاران و سهامداران نسبت به شدت گرفتن بحران مالی در آمریکا و احتمال وقوع رکود در این کشور طی سال جاری باعث شده تا سرمایه‌ها به سمت طلا رفته و قیمت این فلز گرانبها، این هفته افزایشی شود.

کارشناسان جی پی مورگان می‌گویند: طی ماه‌های گذشته رفتن به سمت طلا به نوعی شکل یک امتیاز به خود گرفته است. بحران بانکی در آمریکا، تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی ایمن در برابر اتفاقات مالی ناگوار را افزایش داده است.

این کارشناسان می‌گویند که چنین معامله‌ای جذاب به نظر می‌آید؛ چراکه روند سقوط را در سایه رکود اقتصادی در آمریکا، محدودتر می‌کند. سهامداران کلان حالا به سمت طلا رفته‌اند و خرده‌سهامداران هم تلاش می‌کنند تا بیشتر به سمت بیت‌کوین بروند.

طی چند روز گذشته چند بانک دیگر آمریکا هم به ورشکستگی نزدیک شدند و حتی معاملات سهام آنها به خاطر ریزش سنگین از سوی دولت این کشور متوقف شده است.

از ماه مارس سه بانک نسبتاً بزرگ در آمریکا ورشکست و از سوی مقامات تعطیل شدند. طی روزهای گذشته هم معاملات سهام دو بانک در بورس وال استریت این کشور به حالت تعلیق درآمد و به همین دلیل شاهد عبور قیمت طلا از دو هزار دلار به ازای هر اونس هستیم.

.در مواقع وجود مشکل و بحران در بازارهای مالی به‌طور معمول سرمایه‌گذاران به سمت خرید طلا روی می‌آورند؛ چراکه از یک طرف در برابر نوسانات مقاوم است و از سوی دیگر از ارزش دارایی‌ها حفاظت می‌کند.