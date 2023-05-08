نمایشگاه کار دانشگاه تهران خردادماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مقیمی در نشست خبری که امروز به مناسبت اعلام برنامه های اتصال دانشجویان و دانش‌آموختگان به محیط کسب و کار برگزار شد، گفت: با توجه به شعار دانشگاه تهران و تسهیل در اشتغال دانشجویان، نمایشگاه کار دانشگاه تهران اول تا سوم خردادماه در مصلی دانشگاه تهران با حضور ذینفعان و صاحبان صنایع و کسب و کار برگزار خواهد شد. شرکت هایی که در این نمایشگاه حضور پیدا می کنند، ۴۰۰ فرصت شغلی برای دانشجویان ایجاد خواهند کرد و هر کدام از این فرصت های شغلی، ۴ یا ۵ شغل را درون خود جای می دهد. ما با برگزاری این نمایشگاه به دنبال این هستیم که بین دانشگاه با محیط صنعت و کسب و کار یک همگرایی و رابطه برد-برد ایجاد کنیم.

وی بیان کرد: در نمایشگاه سه روزه کار دانشگاه تهران علاوه بر ارائه فرصت‌های شغلی و کارآموزی به کارجویان، کارگاه‌های آموزشی متنوع با رویکرد آماده‌سازی کارجویان برای ورود به بازار کار برپا می شود.

رئیس دانشگاه تهران افزود: اگر در گذشته از مدیران آموزش عالی و دانشگاه می پرسیدیم که نقش شما در اشتغال دانشجویان چیست پاسخ می دادند که ما مسئولیت اشتغال دانشجویان را برعهده نداریم و فقط مسئولیت تربیت دانش آموختگان برعهده ما قرار دارد در حالی که اگر از دانشگاه کارآفرین و نسل ۳ و ۴ دانشگاه ها سخن می گوییم، یکی از ویژگی های نسل جدید دانشگاه این است که نقش همگرا کردن بین بخش های مختلف جامعه را ایفا کند.

وی ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر واگرایی عجیبی در بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به وجود آمده است، گفت: ما در فاز اول بحث همگرایی درونی در دانشگاه تهران را مورد توجه قرار داده ایم و بیش از یکسال است که در این رابطه کارگروه هایی شکل گرفته است.

مقیمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ استاد برجسته، ۱۰ هزار دانشحوی دکتری، ۱۸ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد و ۱۵ هزار دانشجوی کارشناسی و در مجموع ۳۰ هزار نیروی نقش آفرین می توانند نقش برجسته ای در حوزه اشتغال و کار انجام دهند.

مقیمی با اشاره به اقدامات جزیره ای در دانشگاه ها گفت: با این روش مسائل صنعت و جامعه نه تنها حل نمی‌شود بلکه انباشته نیز خواهد شد.

رییس دانشگاه تهران در ادامه به تغییر رویکردها در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: در همین راستا، دروس کارورزی و مهارت ورزی در رشته های مختلف را تقویت کرده ایم و بر این اساس بخشی از فعالیت های علمی دانشجویان معطوف به کار و ارتباط با محیط کار است و پردیس های علم و فناوری دانشگاه تهران این ماموریت را دنبال می کند و قرار است ۳ پردیس جدید در مشهد مقدس، رضوان شهر گیلان در واحد بین الملل کاسپین دانشگاه تهران و در خلیج گرگان راه اندازی شود.

مقیمی از تدوین یک بسته در ارتباط با فعالیت های تفریحی و فرهنگی و ... خبر داد و گفت: بسته کاملی درباره فعالیت های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و تفریحی مهارت و اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران در حال تهیه است تا آنچه در محیط دانشگاه از جنبه های آموزشی و فرهنگی کاستی دارد را در قالب یکپارچه و همگرا دید. همچنین در تلاشیم دانشجویان اوقات فراغت خود را خارج از دانشگاه سپری کنند.

وی بیان کرد: به طور مثال یکی از پردیس های علم و فناوری ما در مجاورت شهرک صنعتی اشتهارد قرار دارد و نزدیک به ۶ هزار فرصت شغلی دارد و میتواند برای دانشجویان ما اشتغال زایی کند و دانشجویان ما می تواند با الهام گرفتن از کسب و کارها، کار مستقل ایجاد کنند.

رییس دانشگاه تهران با انتقاد از بی عملی برخی دستگاه ها و نهادها گفت: یکی از ژست هایی که دستگاه های اجرایی برای اینکه نشان دهند دستگاه پیشرفته ای هستند، این است که اقدام به تدوین و رونمایی سند راهبردی می کنند و توصیه دارند مدیران بعدی آن سند را اجرایی کنند در حالی که اگر سند قابلیت اجرایی داشت چرا در دوره و زمان خودتان عمل نکردید و متاسفانه ما به شدت دچار بی عملی در عرصه اجرایی و دانشگاهی دچار بی عملی هستیم.

مقیمی ادامه داد: ما نیاز داریم که بین بخش خصوصی و دولت و دانشگاه اعتمادسازی شود؛ هرچند باید بپذیریم که شرکت ها و دستگاه های اجرایی دانشگاه ها را به نظری و تئوری بودن متهم و دانشگاه ها هم دستگاه ها و محیط کسب و کار را به عدم دانش کسب و کار متهم می کنند و معتقدند اگر به دانش مجهز شوند، درآمدزایی و تاثیرگذاری شان بیشتر خواهد شد؛ بنابراین باید زبان مشترکی بین دستگاه ها، دانشگاه ها و دولت ایجاد شود و زنجیره کارآمد شدن دانشگاه ها و کسب و کار تداوم پیدا کند.