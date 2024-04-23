به گزارش خبرگزاری مهر، کانون پرورش فکری با ۱۰۰۰ عنوان کتاب در سی‌وپنجمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران شرکت می‌کند.

انتشارات کانون پرورش فکری که بیش از ۵۷ سال سابقه فعالیت دارد، در این دوره از نمایشگاه کتاب نیز با کتاب‌های چاپ اول و تجدید چاپ مناسب برای گروه‌های سنی نوباوه (بالای ۴ سال)، نوخوان (بالای ۷ سال)، نونهال (بالای ۹ سال)، نونگاه (بالای ۱۲ سال) و نوجوان (بالای ۱۵ سال) حضور دارد.

کانون پرورش فکری در سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از کتاب‌های گروه سنی مثبت صفر (کودکان بدو تولد تا ۳ سال) نیز رونمایی می‌کند. همچنین برگزاری مراسم رونمایی از کتاب‌های جدید کانون از دیگر برنامه‌های کانون پرورش فکری در طول برگزاری این دوره از نمایشگاه به شمار می‌رود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که از ۱۹ تا ۲۹ اردیبهشت در مصلی امام خمینی برپا می‌شود، در سه سالن ناشران کودک و نوجوان، ناشران عمومی و ناشران آموزشی (ویژه کانون زبان) حضور دارد.