به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در دیدار با فرماندهان انتظامی لرستان ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، اظهار داشت: بنده به دعای تکتک شما برای خدمت گذاری به این مردم شریف، مهربان، عزیز، با صفا، دلاور و غیور نیاز دارم.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه امنیت یکی از نعمتهایی است که معمولاً انسانها قدرش را نمیدانند، افزود: در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) داریم که میفرمایند دو نعمت که مورد غفلت قرار گرفته اند سلامت و امنیت است.
باید دستگاههای مسئول را پاسخگو کنیم
رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه افزود: هنگامی که شرارت یا اختلالی در نظم ایجاد میشود مردم آن وقت میفهمند که امنیت نعمت بزرگی است و کشور ما با همه دشمنهایی که دارد و با همه برنامه ریزی ها و توطئههایی که میشود امنیت مثال زدنی دارد و در بین کشورهای اطراف خود که کانونهای بحران است دارای ثبات امنیتی است.
حجت الاسلام شهواری با اشاره به اینکه یکی از مؤلفههای مهم امنیت نیروی خدوم پرتلاش انتظامی است، بیان کرد: همه مردم ایران، مردم استان و خانوادههایمان اگر به راحتی در سطح شهر گشت و گذار میکنند و شب به راحتی میخوابند مرهون تلاشهای نیروی خدوم انتظامی است که جای تقدیر و تشکر و سپاسگزاری دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه دستگاه قضائی نیز یکی دیگر از مؤلفههای ایجاد امنیت و نظم است، بیان کرد: همه ما در یک کشتی نشستهایم و مقصد ما نیز یک جا است منتها مأموریتهای ما متفاوت است، ما به مقصد نمی رسیم مگر اینکه بینمان تعامل، همکاری و وحدت باشد البته هر کدام در حدود اختیارات قانونی خود.
رئیس کل دادگستری لرستان، گفت: ما باید دستگاههای مسئول را پاسخگو کنیم خصوصاً در حوزه جرم، ما یک سلسله جرایمی داریم که ارتباط مستقیمی با ترک فعل دارند به طوری که دستگاهی که متولی انجام یک کار است کار خود را انجام نمیدهد و نتیجه این ترک فعل وقوع جرم است.
برخورد قاطع با رانت و فساد
حجت الاسلام شهواری، گفت: به عنوان مثال در بحث اراضی ملی و منابع طبیعی قانون تاکید کرده است که خشت اول که احداث شد بایستی تخریب شود اما دستگاه مربوطه وظیفه خود را انجام نمیدهد و یک بنای عظیم ساخته میشود و تخریب آن هزینههای مختلف روانی و اجتماعی در پی دارد و در افکار عمومی تخریب منزل مردم است همچنین آن ساختمان از منابع و امکانات کشور ساخته شده است.
وی در ادامه بیان کرد: ما حتماً دستگاههای مسئول را پاسخگو خواهیم کرد و برای دستگاههایی که به وظیفه خود عمل نمیکنند تشکیل پرونده خواهیم داد و بدون اغماض و تعارف برخورد جدی با آنها خواهیم داشت.
رئیس کل دادگستری لرستان در ادامه ضمن اشاره به اینکه در برخورد با تبعیض، رانت و فساد هر هزینهای داشته باشد شخصاً پرداخت خواهم کرد، ابراز کرد: جرایم خشن باعث ایجاد ناامنی است، زحمات نیروی انتظامی در دستگیری مجرمین جرایم خشن را که روزانه شهید تقدیم کشور میکند بایستی قدر دانست و ما نیز در دستگاه قضائی برخوردی بدون اغماض و عبرت آموز با آنها خواهیم کرد و همچنین این اشخاص شامل بحث آزادی مشروط، پابند الکترونیک و تخفیفات قانونی نخواهند شد.
حجت الاسلام شهواری ضمن تاکید بر اینکه تا زمانی که بنده هستم آزادی مشروط و تخفیفات حقوقی حساب و کتاب دارد، بیان کرد: ما به قضات تاکید خواهیم کرد که از مجازاتهای عبرت آموز استفاده کنند تا انشاالله بتوانیم نعمت امنیت را برای جامعه به ارمغان بیاوریم.
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