به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان پیش از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی و پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین به بهره برداری از مدول سوم تصفیه‌خانه فاضلاب ارومیه در خرداد ماه سال جاری اشاره کرد و افزود: با بهره‌برداری از این طرح، پساب فاضلاب به میزان ۵۱ میلیون مترمکعب از طریق کانال ۱۱ کیلومتری به دریاچه ارومیه انتقال داده می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی در خصوص اقدامات انجام شده برای احیای دریاچه ارومیه، اظهار داشت: هر سه ماه یک بار یک طرح در ارتباط با احیای دریاچه ارومیه به بهره برداری می‌رسد.

وی به بهره برداری از تونل انتقال آب کانی سیب و انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و ادامه داد: همچنین سد چپرآباد اشنویه با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی امسال با تخصیص ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار فعال شده و شهریور ماه به بهره برداری خواهد رسید.

معتمدیان همچنین به برکات سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی در اردیبهشت ماه سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در این سفر ۵۰ هزار میلیارد تومان به آذربایجان‌غربی اختصاص یافت که ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های اقتصادی و ۲۰ هزار میلیارد تومان هم اعتبارات بخش عمرانی بود.

وی در ادامه به جذب ۴۳ هزار میلیارد تومان سرمایه برای طرح‌های اشتغال زایی استان نیز اشاره کرده و افزود: در سال گذشته ۱۱۰ درصد از تعهدات حوزه اشتغال زایی در آذربایجان غربی عملی شده است.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه در حوزه راه در کریدور شمال به جنوب در محدوده استان، چند قطعه در دست احداث بوده و چند قطعه نیز به بهره‌برداری رسیده است، اضافه کرد: کریدور غرب از ماکو تا بوکان بعد از ۳۰ سال در حال اتمام بوده و با بهره برداری از این طرح، تحولی مهم در حوزه ترانزیت و حمل و نقل اتفاق خواهد افتاد.

معتمدیان همچنین با اشاره به اینکه ۲ هزار طرح نیمه تمام در حوزه‌های مختلف در آذربایجان‌غربی وجود دارد که تکمیل و بهره برداری از آنها نیازمند تزریق اعتبار است، افزود: سال گذشته با جذب بخشی از اعتبارات مصوب، بیش از یک هزار و ۳۵۰ طرح راکد و نیمه فعال در استان تکمیل و به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته بیش از پنج هزار میلیارد تومان از اعتبارات سفر ریاست جمهوری به آذربایجان غربی در بخش‌های مختلف جذب شده، یادآور شد: چند واحد بیمارستانی نیمه کاره در استان داریم که با تزریق اعتبارات سفر رئیس جمهور دوباره فعال شده است.