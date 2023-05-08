لنج حامل قاچاق سوخت در آبهای بوموسی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهادر اسماعیلی اظهار داشت: مرزبانان دریابانی بوموسی با تسلط اطلاعاتی بر آب‌های منطقه، مطلع شدند قاچاقچیان قصد دارند به وسیله یک لنج، محموله سوخت قاچاق را به خارج از مرزهای کشور انتقال دهند.

وی افزود: براساس این خبر بلافاصله واحدهای عملیاتی به موقعیت شناسایی شده در حوزه استحفاظی اعزام و پس از جست و جو موفق شدند لنج مورد نظر را شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی هرمزگان با اشاره به دستگیری ۴ متهم در این رابطه، تصریح کرد: مرزبانان موفق شدند در بازرسی از لنج توقیفی، ۱۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال را کشف کنند.