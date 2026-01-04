به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد محمد صفری مقدم در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بوموسی با اشراف اطلاعاتی از قصد قاچاقچیان برای جابه‌جایی کالای ممنوعه در حوزه استحفاظی آگاه شدند و بلافاصله پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی در ادامه افزود: مرزبانان پس از اجرای گشت‌های هدفمند در سطح حوزه استحفاظی، سرانجام قاچاقچیان را مشاهده کرده و با واکنش سریع خود توانستند از ادامه مسیر آنها برای جابه‌جایی و انتقال محموله قاچاق به عمق کشور جلوگیری کنند.

جانشین دریابانی بوموسی با اشاره به غافلگیری قاچاقچیان، خاطرنشان کرد: قاچاقچیان که خود را در محاصره نیروهای دریابانی می‌دیدند تسلیم شدند که در این رابطه ضمن توقیف یک فروند موتور لنج و همچنین دستگیری دو نفر قاچاقچی، ۶۴ هزار و ۲۶۰ عدد کالای ممنوعه به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال کشف شد.

سرگرد صفری مقدم بیان کرد: ورود و مصرف کالای ممنوعه یکی از مهمترین عوامل ایجاد ناهنجاری‌های رفتاری و اخلاقی در جامعه است و مرزبانان بوموسی بدون اغماض و با تشدید اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی با متخلفان برخورد خواهند کرد.