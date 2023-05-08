۲۱۰ ویژه‌ برنامه طی دهه کرامت در گلستان اجرا می شود

حجت الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیش بینی‌های انجام شده و با همت تشکل‌های دینی و انقلابی و کانون‌های قرآنی در نقاط استان گلستان، ۲۱۰ ویژه برنامه برای بزرگداشت دهه کرامت در گلستان برگزار می شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان افزود: این برنامه‌ها در 35 محور شامل انواع جشن‌ها و نشست‌ها و برنامه‌های معرفتی و بصیرتی در نقاط مختلف گلستان اجرا می‌شود.

وی گفت: شعار منتخب برای دهه کرامت امسال خدمت کریمانه، همدلی و امیدآفرینی خواهد بود.

دیلمی بیان کرد: دهه کرامت یک فرصت بی بدیل برای ترویج فرهنگ رضوی و تقویت باورهای دینی و انقلابی است.

وی افزود: باید از این فرصت ارزشمند برای تقویت پیوندهای اجتماعی و پیوند نسل‌ها با بصیرت دینی و بهره گیری از سیره رفتاری علمی و عملی ائمه معصومین به ویژه حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا(ع) و حضرت فاطمه معصومه(س) بهره لازم را برد.

وی اسامی روزهای دهه کرامت امسال را به شرح ذیل اعلام کرد:

یکشنبه ۳۱ اردیبهشت: اول ذی القعده، ولادت حضرت معصومه(س) روز دختر؛ حضرت فاطمه معصومه(س)؛ بهترین دختر دنیا

دوشنبه اول خرداد: دوم ذی القعده، شادی و نشاط مومنانه؛ گره گشایی کریمانه

سه شنبه دوم خرداد: سوم ذی القعده، کرامت اجتماعی در دوستی و رفتار نیکوکارانه

چهارشنبه سوم خرداد: چهارم ذی القعده، روز فتح خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی؛ خیر خواهی و نوع دوستی در سایه مقاومت و ایثار

پنجشنبه چهارم خرداد: پنجم ذی القعده، روز تجلیل از امام زادگان و بقاع متبرکه؛ امام زادگان(ع) و بقاع متبرکه؛ آرامش بخش جان‌ها

جمعه پنجم خرداد: ششم ذی القعده، بزرگداشت حضرت احمدبن موسی الکاظم، شاهچراغ(ع)؛ آستان احمدی، ستاره درخشان و ماندگار تاریخ

شنبه ششم خرداد: هفتم ذی القعده؛ کرامت جامعه؛ در پرتو زیست عفیفانه

یک شنبه هفتم خرداد: هشتم ذی القعده، مساجد امید آفرین، پایگاه انتظار و اتحاد

دوشنبه هشتم خرداد: نهم ذی القعده، مهربانی و محبت به رسم اهل بیت(ع)

سه شنبه نهم خرداد: دهم ذی القعده، مکتب رضوی؛ عدالت برای همه، ظلم برای هیچ کس

چهارشنبه دهم خرداد: یازدهم ذی القعده، اخلاق و همدلی، در پرتو سیره امام رضا(ع)

گفتنی است، ایام دهه کرامت، همه ساله از سالروز ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) شروع می‌شود و تا سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع) ادامه دارد.