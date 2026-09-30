۵ اشتباهی که هر فرد قبل از خرید کولر گازی مرتکب می‌ شود

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خرید یک دستگاه تهویه مطبوع مناسب میتواند تفاوت میان یک تابستان آرام و دلپذیر یا یک کابوس پر از هزینههای اضافی برق و تعمیرات مداوم باشد. متأسفانه بسیاری از خریداران بدون اطلاع کامل از معیارهای فنی و ویژگیهای اقلیمی، وارد بازار میشوند و صرفاً بر اساس توصیههای غیرکارشناسی فروشندگان یا تبلیغات عمومی دست به انتخاب میزنند. این فرآیند شتابزده معمولاً به خرید تجهیزاتی نامناسب منجر میشود که نه تنها پاسخگوی نیازهای برودتی محیط نیستند، بلکه هزینههای جاری سنگینی را نیز به خانوادهها تحمیل میکنند.
در ادامه به بررسی جامع پنج اشتباه رایج و کلیدی میپردازیم که اغلب خریداران پیش از ثبت سفارش و خرید تجهیزات سرمایشی مرتکب میشوند، پس با ما همراه باشید تا بتوانید با آگاهی کامل، انتخابی هوشمندانه و اقتصادی داشته باشید.
اشتباه اول: بیتوجهی به ظرفیتسنجی دقیق و متراژ محیط
یکی از بزرگترین خطاها در زمان خرید تجهیزات تهویه مطبوع، انتخاب ظرفیت برودتی صرفاً بر اساس مساحت تقریبی خانه یا محل کار است. بسیاری از خریداران تصور میکنند تنها با دانستن متراژ بنا میتوانند میزان ظرفیت مورد نیاز را تعیین کنند. برای مثال، این باور اشتباه وجود دارد که برای یک واحد ۱۰۰ متری همیشه یک دستگاه ۲۴۰۰۰ کافی است.
این در حالی است که ظرفیتسنجی واقعی تابع فاکتورهای متعددی نظیر میزان آفتابگیر بودن ساختمان، تعداد پنجرهها و نوع شیشهها یا همان تکجداره یا دوجداره بودن پنجرهها، ارتفاع سقف، تعداد افراد حاضر در محیط، میزان رفتوآمد و حتی تعداد دستگاههای الکترونیکی گرمازا است. انتخاب یک کولر گازی با ظرفیت پایینتر از حد نیاز، باعث میشود کمپرسور دستگاه به صورت مداوم و بدون استراحت کار کند تا دمای محیط را به حد مطلوب برساند. این عملکرد مداوم، علاوه بر افزایش چشمگیر استهلاک قطعات، باعث بالا رفتن ناگهانی قبوض برق میشود.
از سوی دیگر، خرید دستگاهی با ظرفیت بسیار بالاتر از حد نیاز نیز اشتباهی بزرگ است؛ چرا که دستگاه محیط را به سرعت سرد کرده و خاموش میشود، اما فرصت کافی برای جذب رطوبت هوا پیدا نمیکند و در نتیجه هوای محیط دمکرده و نامطبوع باقی میماند.
اشتباه دوم: نادیده گرفتن شرایط اقلیمی و کلاس آبوهوایی
ایران کشوری با اقلیمهای بسیار متنوع است؛ از مناطق معتدل و مرطوب شمالی گرفته تا مناطق گرم و خشک مرکزی و مناطقی با گرمای طاقتفرسا و رطوبت بالا در جنوب. یکی از اشتباهات بزرگ خریداران، عدم توجه به کلاس آبوهوایی کمپرسور دستگاه است. کمپرسورهای تهویه مطبوع به طور کلی در گروههای مختلفی تقسیمبندی میشوند که معروفترین آنها کلاس T1 ، مخصوص مناطق معتدل و خنک و کلاس T3 مخصوص مناطق گرمسیری و بسیار گرم است.
اگر شما در منطقهای با تابستانهای شدیداً گرم زندگی میکنید و دستگاهی با کمپرسور T1 تهیه کنید، کمپرسور در دماهای بالای ۴۰ یا ۴۵ درجه سانتیگراد کارایی خود را از دست داده و حتی ممکن است جهت جلوگیری از آسیب دیدن، به طور خودکار خاموش شود. بررسی مشخصات فنی کمپرسور و اطمینان از تطابق آن با اقلیم محل سکونت، گامی حیاتی است که متأسفانه اغلب نادیده گرفته میشود.
اشتباه سوم: بیتوجهی به گارانتی، خدمات پس از فروش و اصالت برند
بازار تجهیزات برودتی همواره شاهد ورود محصولات فاقد گارانتی معتبر یا اصطلاحاً بانهای بوده است که به صورت قاچاق وارد میشوند. قیمت پایینتر این دستگاهها در نگاه اول جذاب به نظر میرسد، اما این صرفهجویی اولیه معمولاً در میانمدت به هزینههایی بسیار سنگینتر تبدیل میشود. نصب تجهیزات سرمایشی نیاز به تخصص فراوان، ابزارهای پیشرفته و رعایت دقیق استانداردهای فنی دارد.
هنگامی که دستگاهی را بدون پشتیبانی شرکتی تهیه میکنید، علاوه بر خطرات مربوط به تقلبی بودن کالا یا استفاده از گازهای برودتی غیراستاندارد، از خدمات نصب استاندارد نیز محروم میشوید. در صورت بروز کوچکترین نقص فنی، تامین قطعات یدکی اصلی به معضلی بزرگ تبدیل خواهد شد. در مقابل، انتخاب برندهای معتبر داخلی نظیر ایران رادیاتور که دارای شبکههای گسترده خدمات پس از فروش، گارانتیهای پاسخگو و تامین قطعات تضمینشده در سراسر کشور هستند، خیال خریدار را از بابت پشتیبانیهای طولانیمدت و رفع سریع مشکلات احتمالی آسوده میسازد.
اشتباه چهارم: چشمپوشی از رده انرژی و نوع گاز مبرد
بسیاری از خریداران هنگام بررسی مشخصات دستگاه، تنها به قدرت سرمایش آن توجه میکنند و از توجه به برچسب انرژی و نوع گاز مبرد به کار رفته غافل میشوند. هزینهای که برای خرید یک دستگاه تهویه میپردازید فقط مربوط به فاکتور فروش اولیه نیست، بلکه هزینههای جاری برق در طول سالهای استفاده، بخش عمدهای از سرمایه شما را تشکیل میدهد.
دستگاههایی که دارای فناوری اینورتر هستند یا برچسب انرژی سطح بالا دارند، میتوانند مصرف برق را تا حد زیادی کاهش دهند. این فناوری با تنظیم هوشمندانه دور موتور کمپرسور بر اساس دمای محیط، از خاموش و روشن شدنهای متوالی که عامل اصلی جهشهای جریانی و مصرف زیاد برق هستند، جلوگیری میکند. همچنین، توجه به نوع گاز مبرد اهمیت زیادی دارد. استفاده از گازهای جدیدتر مانند R410a علاوه بر کارایی بالاتر در انتقال حرارت و سازگاری بیشتر با محیط زیست، باعث بهبود عملکرد کلی دستگاه میشود، در حالی که گازهای قدیمیتر نظیر R22 به تدریج در حال منسوخ شدن هستند و شارژ مجدد آنها در آینده دشوارتر و گرانتر خواهد بود.
اشتباه پنجم: عدم ارزیابی زیرساختهای برقی و لولهکشی ساختمان
پنجمین اشتباه رایج، خرید دستگاه بدون بررسی اولیهی زیرساختهای فنی ساختمان است. تجهیزات سرمایشی با ظرفیتهای بالا به آمپراژ برق قابل توجهی برای استارت و کارکرد مداوم نیاز دارند. بسیاری از خریداران پس از خرید متوجه میشوند که سیمکشی قدیمی ساختمان، فیوزهای موجود یا حتی کنتور برق پاسخگوی توان درخواستی دستگاه نیست و نیاز به کابلکشی مجدد و تغییرات اساسی در پنل برق وجود دارد.
همچنین در ساختمانهایی که مسیر لولهکشی توکار از قبل تعبیه شده است، قطر لولههای مس موجود باید کاملاً با ظرفیت دستگاه خریداریشده متناسب باشد. نصب یک دستگاه با ظرفیت بالا روی لولههایی با قطر کمتر، فشار مضاعفی به کمپرسور وارد کرده و به سرعت باعث سوختن آن میشود. بنابراین حتماً پیش از خرید نهایی، از یک کارشناس فنی بخواهید زیرساختهای برقی و لولهکشی محل نصب را ارزیابی کند.
نتیجهگیری
خرید تجهیزات سرمایشی یک سرمایهگذاری بلندمدت برای آسایش خانواده یا بهبود محیط کاری است. با اجتناب از ۵ اشتباه بزرگ مطرحشده در متن این مطلب یعنی عدم محاسبه دقیق ظرفیت، بیتوجهی به اقلیم و شرایط آب و هوایی، خرید محصولات بدون گارانتی و پشتیبانی معتبر، عدم توجه به مصرف انرژی و نوع گاز و نادیده گرفتن زیرساختهای ساختمان، میتوانید دستگاهی بهینه، کممصرف و با طول عمر بالا انتخاب کنید.
پیش از تصمیمگیری نهایی، حتماً نیازمندیهای دقیق محیط خود را مشخص کرده و با مشورت گرفتن از متخصصان مجرب، خریدی هوشمندانه را تجربه کنید تا تابستانی خنک، آسوده و بدون دغدغه را به همراه خانواده سپری کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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