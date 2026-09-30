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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

شکست حسین وفایی در جدول اصلی مسابقات اسنوکر اوپن شنژن

شکست حسین وفایی در جدول اصلی مسابقات اسنوکر اوپن شنژن

حسین وفایی در رقابت با «شان مورفی» از انگلستان در جدول اصلی مسابقات اسنوکر اوپن شنژن متحمل شکست شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نخست حسین وفایی در جدول اصلی مسابقات اسنوکر اوپن شنژن، امروز چهارشنبه (۸ مهر) برابر «شان مورفی» از انگلستان برگزار شد.

در این رقابت وفایی برابر حریف مطرح خود با نتیجه ۵ به یک متحمل شکست شد.

دیدارهای جدول اصلی رقابت های اسنوکر اون شنژن به صورت تک حذفی برگزار می شود، بدین ترتیب ملی پوش اسنوکر کشورمان با متحمل شکست شدن در دیدار امروز به کار خود پایان داد.

مسابقات اسنوکر اوپن شنژن از رویدادهای معتبر در تقویم جهانی اسنوکر است، وفایی دو ماه پیش در تک دیدار مرحله انتخابی این رقابت ها با شکست ۵ بر ۴ «آنتونی کوالسکی» لهستانی، جواز حضور در این رقابت ها را به دست آورد.

رقابت های اسنوکر اوپن شنژن ۸۵۰ هزار پوند جایزه نقدی دارد که ۱۷۷ هزار پوند سهم قهرمان است.

کد مطلب 6963394

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