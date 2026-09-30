 فهرست نامزدهای مدال رسول(ص) اعلام شد؛ تقدیر از برگزیدگان نهایی در آذر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص)، جلسه نهایی کارگروه علمی مدال رسول(ص) که پیشتر با عنوان مدال دانشمند جوان شناخته می‌شد در بنیاد علم و فناوری مصطفی(ص) با حضور رؤسای گروه‌های داوری هر حوزه علمی برگزار شد.

در این نشست، فهرست اولیه بررسی شده برای مدال رسول(ص)بیش از یکصدهزار نفر در هفت حوزه علمی اعلام شد که در علوم زیستی و پزشکی ۵۵ هزار و ۸۷۸ نفر، فیزیک چهار هزار و ۶۷۵ نفر، شیمی هفت هزار و ۸۹۷ نفر، ریاضیات هزار و ۹۶۵ نفر، علوم رایانه پنج هزار و ۵۸۹ نفر و علوم مهندسی ۲۶ هزار و ۳۷۷ نفر در فهرست اولیه این مدال حضور داشتند. همچنین ۱۴ نفر به طور اختصاصی در حوزه نانو حائز رتبه کافی برای حضور در فهرست اولیه بودند.

گروه داوری در جمعبندی مجموعه نشستهای پیشین، نامزدهای فهرست کوتاه را تعیین کرد و بر این اساس ۴ نفر در علوم مهندسی، ۴ نفر برای علوم پایه، ۴ نفر برای ریاضیات، ۴ نفر برای علوم رایانه و ۸ نفر برای علوم زیستی و پزشکی در این فهرست قرار گرفتند.

در این نشست درباره فهرست نامزدهای نهایی رایزنی و مقرر شد آیین تقدیر از برگزیدگان در آذر ۱۴۰۵ برگزار شود. علاوه بر ایران، دیگر کشورهای اسلامی نیز گزینه میزبانی آیین اعطای این مدال هستند.

حسین نادری منش رئیس کارگروه علمی مدال رسول(ص) با اشاره به بین‌المللی بودن این مدال، برگزاری آیین اعطای آن در دیگر کشورهای اسلامی را نکته‌ای مثبت دانست و تاکید کرد باید از ظرفیت‌های کشورهای اسلامی در برگزاری این آیین بهره برد.

بر پایه آیین نامه این مدال، دبیرخانه مدال رسول(ص) برای دانشمندان زیر ۴۰ سال مقیم کشورهای اسلامی آذرماه گذشته فراخوان داد و نهادها یا شخصیت‌های علمی تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴) فرصت داشتند نامزدهای خود را برای این مدال معرفی کنند.

مدال رسول(ص) با وقف جایزه نقدی برگزیدگان دوره‌های مختلف جایزه مصطفی(ص)، پروفسور اوگور شاهین، پروفسور امید فرخ‌زاد و دکتر وهاب میررکنی برگزیدگانِ به ترتیب سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ (۱۳۹۸، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴) شکل گرفت و اولین مدالآن با عنوان مدال دانشمند جوان در سال ۱۴۰۴ و همزمان با ششمین دوره جایزه مصطفی(ص) به برگزیدگانی از مالزی، ترکیه و ایران اعطا شد.

شرایط نامزد شدن در مدال رسول(ص)

این مدال به دستاوردهای تأثیرگذار در حوزه‌های علوم و فناوری پزشکی و زیستی، علوم پایه و مهندسی و علوم رایانه اعطا خواهد شد و دانشمندان جوان کشورهای اسلامی، می‌توانند نامزد دریافت این مدال شوند.

صاحب اثرهای علمی باید توسط شخص ثالث علمی و فناوری شامل دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، انجمن‌ها و مراکز علمی و فناوری برجسته، فرهنگستان‌های علوم یا پارک‌های علم و فناوری و دانشمندان برجسته معرفی شوند.

مبنای سن ۴۰ سال، پایان سالی است که این مدال اهدا خواهد شد؛ یعنی در این دوره، سال ۲۰۲۶ و دانشمندان متولد سال ۱۹۸۷ و بعد از آن شرایط سنی نامزد شدن در این مدال را دارند.

این جایزه غیر از مدال و لوح تقدیر شامل ۱۰ هزار دلار مبلغ نقدی برای برگزیدگان هست.

مدال رسول(ص) در راستای تشویق دانشمندان جوان جهان اسلام و ارج نهادن به دستاوردهای تأثیرگذار آنها، به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی نسل جوان نخبه شکل گرفته است.