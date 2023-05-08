اجرای ۹ طرح آبرسانی در شهرستان سلطانیه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جز قاسمی روز دوشنبه گفت: طرح آبرسانی به روستای ویک شامل حفر، تجهیز و نیرو رسانی یک حلقه چاه به عمق ۱۸۰ متر و احداث ۸ کیلومتر خط انتقال با اعتباری بالغ بر ۳۴ میلیارد ریال از جمله این طرح‌ها است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: در روستای ویر نیز حفر یک حلقه چاه به عمق ۱۷۵ متر با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال انجام شده و تجهیز این چاه نیز بزودی عملیاتی می‌شود.

جز قاسمی به اجرای یک کیلومتر عملیات اصلاح شبکه در روستای ویر نیز اشاره کرده و گفت: این طرح با اعتباری معادل ۲ میلیارد ریال و با مشارکت دهیاری روستا انجام خواهد شد.

وی بیان داشت: طرح آبرسانی به روستای نادرآباد در شهرستان سلطانیه نیز شامل احداث یک رشته قنات به طول ۲۰ متر، حفر، تجهیز و نیرو رسانی یک حلقه چاه، احداث ۷۰۰ متر خط انتقال، احداث ۱۵۰۰ متر شبکه توزیع و احداث مخزن ذخیره ۳۰ متر مکعبی تکمیل شده است.

وی افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال و با مشارکت شرکت جی تی آی پارسیان اجرایی شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به اجرای طرح آب رسانی به روستای شکورآباد نیز اشاره کرده و گفت: برای آبرسانی به این روستا یک حلقه چاه به عمق ۷۵ متر حفر، تجهیز و نیرو رسانی شده و ۴ کیلومتر خط انتقال نیز در دست احداث می‌باشد.

وی اضافه کرد: این طرح با مشارکت اهالی روستای شکورآباد و خیّر آبرسان آقای اکبر ابراهیمی، با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال اجرایی می‌شود.

جزقاسمی گفت: طرح آبرسانی به مجتمع ارجین و اولنگ در شهرستان سلطانیه نیز شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه به عمق ۱۴۰ متر و احداث خط انتقال به طول ۷ کیلومتر اجرا شده و احداث ایستگاه پمپاژ و نیرورسانی به چاه آب این مجتمع نیز به زودی به پایان می‌رسد.

وی میزان اعتبار هزینه شده برای آبرسانی به این مجتمع در شهرستان سلطانیه را بالغ بر ۳۵ میلیارد ریال عنوان کرده و گفت: توسعه خدمات رسانی به مناطق روستایی استان با جدیّت ادامه دارد.

این مسئول خطرنشان کرد: طرح‌های آبرسانی در سایر روستاهای شهرستان سلطانیه از جمله ساریجالو، خرمدرق، طهماسب آباد، و بوئین نیز در دست اقدام بوده و پیش از آغاز فصل گرم سال اجرایی می‌شود.

وی افزود: این طرح‌ها شامل حفر و تجهیز چاه در روستاهای خرمدرق و طهماسب آباد، احداث اتاقک سرچاهی در روستای ساریجالو و رفع مشکل افت ولتاژ برق در چاه روستای بوئین می‌باشد که در مجموع برای اجرای این طرح‌ها، اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

شهرستان سلطانیه با جمعیتی بالغ بر ۳۰ هزار نفر در فاصله ۴۱ کیلومتری از شهر زنجان قرار دارد.