شاهوار ثبت ملی شده است/ عدم تمدید پروانه معدن بوکسیت

علی اصغر خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به برخی موضع‌گیری‌ها در خصوص احتمال بازگشایی معدن بوکسیت تاش در شاهوار شاهرود، تاکید کرد: شاهوار ثبت ملی شده و اواخر دولت روحانی این امر صورت گرفت لذا هیچ اقدامی در شاهوار نمی‌توان انجام داد.

وی با تاکید بر اینکه مکانی که ثبت ملی شود، هیچ‌گونه تخریب و دست اندازی در آن نمی‌تواند صورت گیرد زیرا ممنوعیت دارد و انجام آن تخلف از نص صریح قانون محسوب می‌شود، افزود: اجازه تخریب در شاهوار نخواهیم داد.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه به لحاظ اینکه شاهوار تأمین کننده اصلی آب دشت بسطام و شاهرود است و در اینجا مقوله آب شرب مطرح می‌شود، کوهستان شاهوار برای ما موضوعی حیاتی محسوب می‌شود، گفت: حداقل ۱۵ حلقه چاه صحرای جلالی از شاهوار تزریق می‌شود لذا این بحث بحث جدی آب در اوج خشکسالی و تشنگی مردم است.

خانی با بیان اینکه کاری که در شاهوار صورت گرفته تعطیلی دائم معدن بوکسیت است اما در یک مقطعی متأسفانه برداشت‌ها و تخریب‌های وحشتناکی صورت گرفت اما چند سالی است که با اتمام پروانه معدن، دیگر تحت هیچ شرایطی تمدید در کار نخواهد بود زیرا شاهوار خط قرمز مردم این خطه زرخیز است لذا اینکه یک نماینده یا وزیری درباره این موضوع حرفی بزند، قطعاً بدانید که اتفاقی رقم نخواهد خورد.