به گزارش خبرنگار مهر، سید جلال فیاضی در این خصوص تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی جلوه‌های فرهنگ رضوی اظهار کرد: پیش از این مهلت ارسال آثار به جشنواره جلوه‌های فرهنگ رضوی در رسانه‌های کشور تا ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تمدید شده بود اما با تماس‌های مکرر اهالی رسانه و به منظور مشارکت بیشتر علاقه‌مندان مهلت دریافت آثار تا ۲۵ خرداد ماه تمدید شد.

وی ادامه داد: اهالی رسانه می‌توانند آثار خود را در قالب‌های سرمقاله، یادداشت، تیتر خبر، گزارش، گزارش خبری، نقد، مقاله، مصاحبه، عکس و گزارش تصویری (مجموعه عکس و کلیپ خبری) برای جشنواره ارسال کنند. با توجه به اینکه آخرین دوره جشنواره فرهنگ رضوی در رسانه‌های کشور سال ۱۳۹۷ برگزار شد، کسانی که مایل به شرکت در این دوره از جشنواره هستند، باید آثار تولیدی خود که تاریخ آن از ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ به بعد است را برای ما ارسال کنند.

دبیر جشنواره ملی جلوه‌های فرهنگ رضوی عنوان کرد: این دوره از جشنواره ملی جلوه‌های فرهنگ رضوی در استان گیلان و اختتامیه آن نیز در شهر رشت برگزار می‌شود.

فیاضی با بیان اینکه تاکنون حدود ۷۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره رسیده، گفت: تا پایان مهلت ارسال آثار قطعاً این تعداد بیشتر هم خواهد شد. باید توجه داشت نحوه ارزیابی آثار ۲ مرحله‌ای است؛ یعنی یک کمیته انتخاب در مرحله نخست آثار را انتخاب می‌کند و این آثار منتخب توسط هیأت داوران به صورت نهایی بررسی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: فراخوان، جزئیات و نحوه ارسال آثار در پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) به آدرس www.shamstoos.ir موجود است.