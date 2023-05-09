محمدتقی ولیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نیمه اول خرداد ماه پارک باباامان بجنورد میزبان هفدهمین جشنواره زیبایی اسب ترکمن خواهد بود.

رئیس هیأت سوارکاری خراسان شمالی تصریح کرد: این جشنواره با حضور داوران بین‌المللی برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره اسب اصیل ترکمن افزود: شناساندن ظرفیت‌های بی‌نظیر اسب اصیل ترکمن که منجر به رونق صنعت اسب‌داری و سوارکاری خواهد شد یکی از اهداف این جشنواره است.

ولیان خاطر نشان کرد: برگزاری جشنواره‌هایی از این دست علاوه بر شور و نشاط اجتماعی در راستای توسعه گردشگری و کمک به رونق اقتصادی گام‌های مؤثری بر خواهد داشت.

رئیس هیأت سوارکاری خراسان شمالی گفت: امیدواریم با هم افزایی نهادهای مختلف میزبانی در خور شأن داشته باشیم.