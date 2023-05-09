شهادت رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهادر اسماعیلی فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت: فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان در راستای مبارزه با پدیده قاچاق مواد مخدر در آب‌های خلیج فارس، طی عملیاتی با یک باند اشرار مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر درگیر که در این درگیری متأسفانه سرهنگ مسعود پرکاس رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر مرزبانی استان بر اثر اصابت گلوله قاچاقچیان و سوداگران مرگ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سردار اسماعیلی با اشاره به اینکه قاچاقچیان پس از درگیری اولیه و زخمی شدن تعدادی از اعضای باند از محل متواری شدند، افزود: تلاش مرزبانان برای دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این مرزبان شجاع و فداکار با تاکید بر ادامه راه شهدا برای دفاع از مرزهای کشور، اظهار کرد: قطعاً انتقام خون این شهید بزرگوار را خواهیم گرفت و نخواهیم گذاشت خون این شهید پایمال شود.