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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۸:۳۳

سردار اسماعیلی خبر داد

شهادت رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان

شهادت رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از شهادت رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان طی درگیری مسلحانه با قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهادر اسماعیلی فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت: فرماندهی مرزبانی استان هرمزگان در راستای مبارزه با پدیده قاچاق مواد مخدر در آب‌های خلیج فارس، طی عملیاتی با یک باند اشرار مسلح و قاچاقچیان مواد مخدر درگیر که در این درگیری متأسفانه سرهنگ مسعود پرکاس رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر مرزبانی استان بر اثر اصابت گلوله قاچاقچیان و سوداگران مرگ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سردار اسماعیلی با اشاره به اینکه قاچاقچیان پس از درگیری اولیه و زخمی شدن تعدادی از اعضای باند از محل متواری شدند، افزود: تلاش مرزبانان برای دستگیری اعضای این باند ادامه دارد.

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این مرزبان شجاع و فداکار با تاکید بر ادامه راه شهدا برای دفاع از مرزهای کشور، اظهار کرد: قطعاً انتقام خون این شهید بزرگوار را خواهیم گرفت و نخواهیم گذاشت خون این شهید پایمال شود.

کد مطلب 5775122

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