به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غفاری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: ۶ محصول فناورانه و دانش‌بنیان شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری گلستان در پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران به نمایش گذاشته شد.

رئیس پارک علم و فناوری گلستان افزود: در این نمایشگاه که با هدف ایجاد بازارهای صادراتی جهانی با تمرکز بر شرق آسیا، اوراسیا، آفریقا و آمریکای لاتین و تنوع بخشی به کالاهای صادراتی به منظور افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصادی کشور افتتاح شد، شرکت‌های گلستانی حضور پررنگی دارند.

وی گفت: پاویون ویژه استان گلستان با مدیریت استانداری گلستان به ارائه آخرین دستاوردها و توانمندی‌های صادراتی بخش‌های مختلف پرداخت.

غفاری بیان کرد: پارک علم و فناوری گلستان هم به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی حاضر در غرفه استان، به ارائه ۶ محصول فناورانه و دانش‌بنیان که قابلیت صادرات به کشورهای مختلف را دارا هستند، پرداخت.

وی ادامه داد: دستگاه کنترل عفونت از شرکت دانش‌بنیان شتابگران فناوری گلستان، دستگاه اسکن سه‌بعدی زمین از شرکت دانش‌بنیان پارس فناور مجید آسیا، شیرآلات سلونوئیدی و پنوماتیکی از شرکت تچرا پیشتاز پویا، کوکتل‌های طبیعی پوست از شرکت ارمغان سلامت آوید، نمک سالیکورنیا از شرکت ماروسان و محصولات پزشکی و ارتوپدی از شرکت دانش‌بنیان سپیدتن پرنیان پویش در این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان ارائه و عرضه شدند.

گفتنی است، این نمایشگاه تا روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ در محل نمایشگاه بین‌المللی تهران دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۹ صبح تا ۱۶ با حضور در سالن ۴۱ نمایشگاه از غرفه استان گلستان بازدید کنند.