ضرورت تامین کالاهای اساسی در مناطق کم برخوردار در شمیرانات

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ذاکریان، صبح سه شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار، بازرسی و نظارت شمیرانات که با حضور امیر بهزادی مقدم رئیس اداره بازرسی، احمد قره‌خانی سرپرست اداره برنامه‌ریزی، فتحی رئیس اداره جهاد کشاورزی و دیگر مسئولان مربوطه در شمیرانات و همچنین معینی نماینده سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در امور دام و پشتیبانی و سالمی مدیرکل امور دام و پشتیبانی استان تهران در سالن اجتماعات شهدای شمیرانات فرمانداری پیرامون نحوه توزیع مرغ در این شهرستان برگزار شد بر لزوم عمل به رهنمودهای رهبری در ارتباط با مسائل اقتصادی تاکید کرد.

ذاکریان افزود: کنترل تورم و توزیع عادلانه کالاهای اساسی در راستای حفظ آرامش بازار، از هدف‌های اصلی این کارگروه است که می‌بایست با هماهنگی ادارات و اصناف، برآورد مقدار و نیاز واقعی شهرستان به کالاهای اساسی از جمله مرغ و گوشت دولتی و توزیع به موقع آن محقق شود.

وی با یادآوری کمبود و نیاز نقاط کم برخوردار شمیرانات به تأمین کالاهای اساسی، خواستار پیگیری افزایش سهمیه گوشت و مرغ دولتی از سمت جهاد کشاورزی شهرستان شد.

بر اساس این گزارش بازرسی مستمر از واحدهای صنفی عرضه کننده مرغ و مباشران مربوطه بویژه فروشگاه‌ها و میادین تره‌بار جهت جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در جذب سهمیه مرغ شهرستان توسط شرکت امور دام و پشتیبانی استان تهران، احصای کسری مرغ در بازار توسط بسیج اصناف و جهاد کشاورزی و انعکاس فوری آن به فرمانداری، معرفی واحدهای امین و خوش‌نام به عنوان مباشر جذب و توزیع مرغ توسط بسیج اصناف با همکاری اتحادیه صنف مربوطه از جمله مصوبات این جلسه بود.