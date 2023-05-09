حمایت کمیته امداد از ۴۹۳۵ مادر و کودک نیازمند در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن زامیران با بیان اینکه طرح بهبود تغذیه برای حمایت از مادران باردار، شیرده و کودکان نیازمند دچار سو تغذیه غذایی است، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱، کمیته امداد با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، تعداد دو هزار و ۶۷۹ مادر باردار و شیرده و دو هزار و ۲۵۶ کودک زیر پنج سال نیازمند از خدمات بهبود تغذیهای کمیته امداد بهره مند شدهاند.
زامیران افزود: در سال گذشته مبلغ هفت میلیارد و ۹۳۶ میلیون تومان از طریق شارژ بن کارت (خرید کالا) به حساب خانوار مشمول این طرح واریز شده است.
قائم مقام کمیته امداد استان هرمزگان یادآور شد: شناسایی و معرفی کودکان دچار سو تغذیه، آموزشهای بهداشتی و مراقبتی خانوادهها، پیگیری و پایش رشد کودک و مادر از جمله اقدامات معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی است و شارژ بنکارت جهت خرید مواد غذایی از جمله وظایف کمیته امداد در این طرح است.
زامیران خاطرنشان کرد: این طرح جهت ارزیابی روند رشد کودک از طریق مراکز بهداشتی و درمانی در دورهها مختلف زمانی انجام میگیرد و در صورت بهبود وضعیت خانوار مشمول از پوشش این طرح خارج میشوند.
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