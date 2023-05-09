به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در همایش استانی همیار معلم با تاکید بر ضرورت تقویت نقش دانش آموزان در روند تدریس و فرآیند یاددهی یادگیری اظهار کرد: یکی از راهبردهای نظام تعلیم و تربیت تمام ساحتی و در تراز سند تحول بنیادین ارتقای مشارکت دانش آموزان در امر یادگیری است و بر این اساس طرح همیار معلم در سطح مدارس خوزستان و در طول سال تحصیلی اجرا شد.

وی با برشمردن اهداف اجرای این طرح در سطح مدارس متوسطه نظری خوزستان بیان کرد: بهره‌گیری از توانمندی علمی دانش آموزان ممتاز هر درس به منظور رفع تدریجی اشکالات درسی سایر دانش آموزان، نهادینه کردن فعالیت‌های گروهی و ارتقای کیفی تعامل اجتماعی دانش آموزان با یکدیگر و در نهایت تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان از جمله اهداف اجرای این طرح است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۱۲۶ هزار دانش‌آموز خوزستانی متوسطه دوم نظری در این طرح مشارکت داشتند و امروز در فاز پایانی طرح از ۱۲۰ دانش‌آموز برگزیده این طرح تقدیر می‌شود.