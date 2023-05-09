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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۴۴

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد؛

مشارکت ۱۲۶ هزار دانش‌آموز خوزستانی در طرح «همیار معلم»

مشارکت ۱۲۶ هزار دانش‌آموز خوزستانی در طرح «همیار معلم»

اهواز- مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از مشارکت ۱۲۶ هزار دانش‌آموز این استان در طرح «همیار معلم» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حمیدی نژاد پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در همایش استانی همیار معلم با تاکید بر ضرورت تقویت نقش دانش آموزان در روند تدریس و فرآیند یاددهی یادگیری اظهار کرد: یکی از راهبردهای نظام تعلیم و تربیت تمام ساحتی و در تراز سند تحول بنیادین ارتقای مشارکت دانش آموزان در امر یادگیری است و بر این اساس طرح همیار معلم در سطح مدارس خوزستان و در طول سال تحصیلی اجرا شد.

وی با برشمردن اهداف اجرای این طرح در سطح مدارس متوسطه نظری خوزستان بیان کرد: بهره‌گیری از توانمندی علمی دانش آموزان ممتاز هر درس به منظور رفع تدریجی اشکالات درسی سایر دانش آموزان، نهادینه کردن فعالیت‌های گروهی و ارتقای کیفی تعامل اجتماعی دانش آموزان با یکدیگر و در نهایت تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان از جمله اهداف اجرای این طرح است.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۱۲۶ هزار دانش‌آموز خوزستانی متوسطه دوم نظری در این طرح مشارکت داشتند و امروز در فاز پایانی طرح از ۱۲۰ دانش‌آموز برگزیده این طرح تقدیر می‌شود.

کد مطلب 5775506

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