اردوغان حقوق کارمندان دولت را ۴۵درصد افزایش داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در فاصله تنها پنج روز تا انتخابات سرنوشتساز این کشور، حقوق حدود ۷۰۰ هزار کارمند بخش دولتی را ۴۵ درصد افزایش داد. با این افزایش دستمزد، حداقل حقوق کارمندان دولتی به ۱۵ هزار لیر (۷۶۸ دلار) میرسد. به نظر میرسد این افزایش حقوق از ماه ژوئن اعمال شود.
اردوغان امروز (سهشنبه) در جریان آئین امضای پیمان جمعی کار در سال ۲۰۲۳ گفت: در چهارچوب این توافق جمعی، حقوق کارمندان دولت را براساس سهم رفاه، ۴۵ درصد افزایش میدهیم و بدین ترتیب حداقل حقوق کارمندان دولت به ۱۵ هزار لیر افزایش مییابد.
اردوغان همچنین گفت که «همچنان به کار روی افزایش حقوق کارمندان دولتی و حقوق بازنشستگی ادامه خواهیم داد.»
وی افزود: در ماه جولای براساس نرخ تورم و سهم رفاه، برنامهریزیهایی برای افزایش دستمزد پایه خواهیم داشت.
ترکیه ۱۴ مه (۲۴ اردیبهشت) شاهد یکی از مهمترین روزهای خود خواهد بود و انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور در این روز برگزار میشود. مردم ترکیه در انتخابات پیش رو، سیزدهمین رئیس جمهور و نمایندگان بیست و هشتمین دوره پارلمان را انتخاب میکنند.
رجب طیب اردوغان، کمال قلیچدار اوغلو، محرم اینجه و سینان اوغان، چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستند. در عین حال، برای تصاحب ششصد کرسی پارلمان ترکیه، یک رقابت بزرگ در جریان است. ترکیه فعلاً با نظام ریاستی اداره میشود و رئیس جمهور همه کاره است. مخالفین اردوغان وعده داده اند که اگر پیروز شوند، با برگزاری یک همهپرسی، باز هم پست نخست وزیری به صحنه باز میگردد و اختیارات رئیس جمهور محدود خواهد شد.
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