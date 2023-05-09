به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، عبدالله المزروعی در جریان دیدار با رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر امارات متحده عربی دومین شریک تجاری ایران و اصلی‌ترین شریک تجاری این کشور در میان کشورهای منطقه است ولی با این وجود با توجه به شرایط موجود می‌توان انتظار داشت که دو کشور همکاری‌های خود را به شکل قابل توجهی توسعه دهند.

رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی امارات با بیان این‌که همکاری میان ایران و امارات برای هر دو کشور اهمیت استراتژیک دارد، بیان کرد: برای ما در امارات همکاری با ایران به معنی اتصال با کشورهای آسیای میانه و افغانستان است و از این‌رو از فرصت‌های ترانزیتی ایران نیز می‌توانیم استفاده کنیم. پس از آنکه دولت‌های دو کشور روابط سیاسی مشترک را توسعه دهند می‌توان انتظار داشت که بخش‌های خصوصی نیز برای توسعه همکاری‌ها پیش قدم می‌شود.

در ادامه این نشست غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به نقش مهم امارات متحده عربی در میان شرکای تجاری ایران اظهار کرد: این‌که حجم مبادلات تجاری دو کشور به ۲۴ میلیارد دلار رسیده به خوبی نشان از آن دارد که روابط تجاری مطلوبی برقرار شده و البته می‌توان این روابط را به شکل قابل توجهی نیز توسعه داد.

وی با بیان این‌که ایران صرفاً یک بازار ۸۰ میلیونی برای امارات نیست، توضیح داد: با توجه به این‌که ما از نظر جغرافیایی شاهراه ارتباطی منطقه به شمار می‌آییم ظرفیت‌های ترانزیتی مشترک میان دو کشور نیز بسیار بالاست و می‌توان انتظار داشت که یک بازار ۴۰۰ میلیون نفری در این حوزه فعال شود.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران عضویت ایران در اتحادیه‌هایی مانند شانگهای و اوراسیا را به خوبی نشان می‌دهد که چه ظرفیتی برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه وجود دارد و در این حوزه امکان فعال کردن ظرفیت‌های بخش خصوصی وجود دارد.