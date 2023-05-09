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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۶:۵۱

دادستان کل کشور:

ادعای نماینده مجلس درباره وزیر سابق صمت فاقد اسناد و مدارک بود

ادعای نماینده مجلس درباره وزیر سابق صمت فاقد اسناد و مدارک بود

دادستان کل کشور گفت: براساس گزارش هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ادعای آقای احمد علیرضا بیگی فاقد اسناد و مدارک مثبته است.

به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در رابطه با وضعیت رسیدگی به موضوع ادعای احمد علیرضا بیگی یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس اظهار کرد: به دنبال شکایت آقای فاطمی امین وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ادعاهای آقای احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص واگذاری خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس، موضوع به معاونت مربوطه در دادستانی کل کشور برای رسیدگی ارجاع داده شد در همین راستا منتظر اعلام نظر هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بودیم.

دادستان کل کشور افزود: امروز نظر هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس به دادستانی کل کشور واصل شد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: براساس گزارش هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ادعای آقای احمد علیرضا بیگی فاقد اسناد و مدارک مثبته است.

وی بیان کرد: به دنبال شکایت وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت و گزارش هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، موضوع برای پیگیری و رسیدگی قانونی به دادستانی تهران ارجاع داده شد تا مراحل قضائی آن طی شود.

کد مطلب 5775807

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    نظرات

    • IR ۱۸:۰۶ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
      0 0
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      دیگه مدرک چی میخواسته ،شرکت صوری زدند خودرو واگذار کردند ،سند زنگوله دار میخواد؟؟
    • واقعیت تلخ امروز IR ۱۸:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
      0 0
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      خودشون یعنی نمایندگان گفتن گرفتن از طریق شرکت واسط مراجعه به سخنان نماینده نیشابور
    • IR ۱۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
      0 0
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      ماست مالی ...!
    • سوال از دادستان IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چرا همه نمایندگان درخواست شفاف سازی خودرو را امضا نکردن؟ چرا به صحبت های ارکانی نماینده مجلس توجه نشد

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