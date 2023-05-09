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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۷:۵۲

فرماندار دشتی:

هلال احمر شهرستان دشتی تقویت می‌شود

هلال احمر شهرستان دشتی تقویت می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی گفت: اعتبارات لازم برای تقویت مجموعه هلال احمر شهرستان دشتی تزریق می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر سه شنبه در جمع امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی، سالروز تأسیس این نهاد بین‌المللی و بشر دوستانه را تبریک گفت و اظهار داشت: کمک به هم نوعان و بشر دوستی همواره اسلام بر آن تاکید دارد.

فرماندار دشتی افزود: شاید به نوعی گفته شود فلسفه دین کمک به هم نوع و کمک به بشر در عرصه‌ی زندگی عادی و چه در عرصه‌ی و اتفاقاتی که مانند زلزله سیل و حوادث اتفاق می‌افتد.

بحرانی بیان کرد: آن چیزی که بیشتر در حوادث خودش را نشان می‌دهد سازوکار هلال احمراست و در واقع صلیب‌سرخ‌جهانی بر همین مبنا عنوان شده و این نوع اهداف بشردوستانه و خدمات بشر دوستانه در همه‌ی ادیان الهی مشترک یعنی یک چیز فطری که در ذات هر انسانی است.

هلال احمر شهرستان دشتی تقویت می‌شود

وی گفت: خدمات هلال احمر یک وجه در زمان صلح هست یک و جهش در زمان جنگ هست در عرصه‌ی جنگ ما فراموش نکردیم حضور امدادگران در میدان‌های جنگ کنار رزمندگان در سنگرها فراموش نمی‌کنیم و در زمان صلح الحمدالله نقش پررنگ هلال احمر همیشه شاهد بودیم.

وی ادامه داد: زمانی که حادثه‌ای اتفاق افتاده اولین نهاد و ارگانی که مستقر می‌شود هلال احمر است.

وی تصریح کرد: دوران سخت کرونا که پشت سر گذاشتیم به یاری خداوند یکی از نهادهایی که همیشه پای کار بود هلال‌احمر بودند.

فرماندار دشتی گفت: همواره کنار مجموعه هلال احمر هستیم و تلاش داریم اعتبارات لازم برای تقویت مجموعه هلال احمر شهرستان تزریق شود.

کد مطلب 5775857

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