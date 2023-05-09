به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر سه شنبه در جمع امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی، سالروز تأسیس این نهاد بینالمللی و بشر دوستانه را تبریک گفت و اظهار داشت: کمک به هم نوعان و بشر دوستی همواره اسلام بر آن تاکید دارد.
فرماندار دشتی افزود: شاید به نوعی گفته شود فلسفه دین کمک به هم نوع و کمک به بشر در عرصهی زندگی عادی و چه در عرصهی و اتفاقاتی که مانند زلزله سیل و حوادث اتفاق میافتد.
بحرانی بیان کرد: آن چیزی که بیشتر در حوادث خودش را نشان میدهد سازوکار هلال احمراست و در واقع صلیبسرخجهانی بر همین مبنا عنوان شده و این نوع اهداف بشردوستانه و خدمات بشر دوستانه در همهی ادیان الهی مشترک یعنی یک چیز فطری که در ذات هر انسانی است.
وی گفت: خدمات هلال احمر یک وجه در زمان صلح هست یک و جهش در زمان جنگ هست در عرصهی جنگ ما فراموش نکردیم حضور امدادگران در میدانهای جنگ کنار رزمندگان در سنگرها فراموش نمیکنیم و در زمان صلح الحمدالله نقش پررنگ هلال احمر همیشه شاهد بودیم.
وی ادامه داد: زمانی که حادثهای اتفاق افتاده اولین نهاد و ارگانی که مستقر میشود هلال احمر است.
وی تصریح کرد: دوران سخت کرونا که پشت سر گذاشتیم به یاری خداوند یکی از نهادهایی که همیشه پای کار بود هلالاحمر بودند.
فرماندار دشتی گفت: همواره کنار مجموعه هلال احمر هستیم و تلاش داریم اعتبارات لازم برای تقویت مجموعه هلال احمر شهرستان تزریق شود.
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