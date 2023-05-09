حامد رضایی در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۳۵۱ کودک کار خیابانی در استان اردبیل شناسایی شده که ۳۰۰ نفر از آنها پسر و ۵۱ نفر نیز دختر هستند.

وی از ارائه خدمات متنوع به کودکان کار و خیابانی خبر داد و تصریح کرد: خدمات مشاوره‌ای، مداخلات در خانواده، پیگیری مشکلات آموزشی، معیشتی و دلسوزی در حوزه رفع کاستی‌های زندگی این کودکان از دیگر برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌هایی است که بهزیستی به جد پیگیری می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: در یک سال گذشته بیش از چهار هزار خدمات متنوع برای کودکان کار و خیابانی شناسایی شده در سطح استان ارائه شده و در مجموع ۵۸۰ میلیون تومان از طریق مؤسسات حمایتی در این زمینه به جامعه هدف پرداخت شده است.

رضایی بیشترین کودکان کار و خیابانی را مربوط به مرکز استان اعلام کرد و افزود: یک مرکز روزانه با ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی و آموزشی در خدمت کودکان کار و خیابانی است و در کنار آن یک مرکز شبانه‌روزی نیز در این زمینه در مرکز استان فعال است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم با همراهی خانواده‌ها، کودکان در مجموعه‌های مختلف کاری و مشاغل نامناسب به کارگیری نشده و زمینه حفظ و صیانت از حقوق کودکان فراهم آید.

رضایی اضافه کرد: از سال ۸۴ تاکنون در شهرستان‌های اردبیل، گرمی، خلخال، پارس‌آباد، مشگین‌شهر و کوثر با پدیده کودکان کار و خیابانی روبه‌رو هستیم که ورود کودکان به این حوزه آسیب‌های متعددی را نیز به همراه داشته است.

وی از هموطنان خواست تا از کمک کردن و خرید وسایل از این کودکان پرهیز کنند چرا که هر یک‌هزار تومان کمک به این کودکان در حقیقت سوق دادن آنها به آسیب‌های اجتماعی است.

رضایی سوءاستفاده از این کودکان را در جابجایی مواد مخدر و دیگر آسیب‌ها و نگرانی‌های اجتماعی یادآور شد و بیان کرد: همه نهادهای حمایتی و مجموعه‌های پشتیبانی‌کننده در این زمینه باید به کمک بهزیستی بیایند تا این کودکان به سمت درآمدهای کذایی و خارج از عرف سوق پیدا نکنند.

وی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بهزیستی در کنار شهرداری با برپایی گشت‌های سیار سعی در جمع‌آوری این کودکان دارد و در استان اردبیل ما با کودکان کار و خیابانی مهاجر از سایر مناطق روبه‌رو نیستیم.

برخورد قهری با کودکان کار و خیابانی نداریم

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل تصریح کرد: متأسفانه برخی خانواده‌ها و بستگان درجه یک نظیر عمو و دایی کودکان را به کسب درآمد و شغل‌های کاذب ترغیب می‌کنند که در این زمینه پیگیری‌ها و آگاه‌سازی خانواده‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

رضایی همراهی ۱۲ دستگاه دولتی نظیر استانداری، دادگستری، آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهرداری‌ها و… از دستگاه‌های دخیل در این حوزه معرفی کرد و گفت: همه این دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا ما بتوانیم دغدغه کودکان کار و خیابانی را به حداقل برسانیم.

وی افزود: به هیچ وجه به کارگیری کودکان در مشاغل کاذب به صورت سازمان‌یافته و در قالب یک مجموعه خاص شکل نمی‌گیرد ولی نگرانی ما این است که فعالیت‌های کودکان در این حوزه آسیب‌های بعدی را نیز به همراه داشته باشند.

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به هیچ وجه برخورد قهری و خارج از عرف در دستور کار بهزیستی نیست بلکه رویکرد ما تحقق شعار «دوستدار کودک و نوجوان» است.

وی اضافه کرد: تمام مراجعینی که برای اولین بار به مراکز ما مراجعه کرده و خواستار ایجاد فرصت‌های اشتغال برای خانواده‌های این کودکان بودند، برای بار دوم به حوزه کار و فعالیت‌های نامتعارف بازنگشتند.

رضایی بیان کرد: علاوه بر خیابان، در برخی از رستوران‌ها و دیگر فضاهای شهری نیز شاهد به کارگیری کودکان و نوجوانان در مشاغل سخت و زیان‌آور هستیم که این موضوع نیز در دستور کار بهزیستی قرار گرفته است.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل ادامه داد: چالش اصلی این خانواده‌ها مباحث معیشتی و دغدغه‌های اقتصادی است و در کنار آن اعتیاد، طلاق و نابسامانی نظام خانواده زمینه بروز پدیده کودکان کار و خیابانی را دامن زده است.