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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۹

انتخابات شوراها هشتم یا پانزدهم آبان‌ماه برگزار می‌شود

انتخابات شوراها هشتم یا پانزدهم آبان‌ماه برگزار می‌شود

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس گفت: قرار شد، نیمه اول آبان در یکی از روزهای هشتم یا پانزدهم آبان، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کشوری سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی از اعلام تاریخ اولیه برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا خبر داد و گفت: با پیگیری ستاد انتخابات و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاریخ پیشنهادی اولیه مهر بود که با توجه به حوادث دیگر، برگزار نشد و شورایعالی امنیت ملی اعلام کرد: ۲ ماه پس از پایان جنگ، انتخابات برگزار شود.

وی افزود: در ادامه پیگیری‌ها در نهایت قرار شد، نیمه اول آبان در یکی از روزهای هشتم یا پانزدهم آبان، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود.

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی همچنین در تشریح فرآیند برگزاری انتخابات گفت: در برخی مناطق کشور، ممکن است امکان برگزاری انتخابات نباشد و به این ترتیب، احتمال می‌رود انتخابات به صورت سراسری نباشد، اما سازوکار اجرایی و نظارتی متفاوتی خواهد داشت.

علی کشوری تأکید کرد: مقرر شد وزارت کشور و نهادهای مرتبط، مناطقی که امکان برگزاری انتخابات نیست را مشخص کند و در سایر مناطق، برگزار شود.

کد مطلب 6965882
محسن صمیمی

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    نظرات

    • محدثه بیدآبادی IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      2 5
      پاسخ
      "بسمه تعالی" "اللهم عجل لولیک الفرج" با سلام و تشکر از خبر امیدوارانه شما؛ حسبنا الله و نعم الوکیل.

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