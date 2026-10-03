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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

دو ورزشکار ایرانی با رأی دادگاه عالی کره از اتهامات وارده تبرئه شدند

دو ورزشکار ایرانی با رأی دادگاه عالی کره از اتهامات وارده تبرئه شدند

سفارت ایران در سئول اعلام کرد: دو ورزشکار ایرانی با رأی دادگاه عالی کره از اتهامات وارده تبرئه شدند و به تهران بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت ایران در سئول در صفحه خود در یکی از شبکه های اجتماعی اعلام کرد: دو تن از ورزشکاران ایرانی، پس از تحمل ۱۶ ماه دشواری و طی مراحل قضایی، سرانجام با رأی دادگاه عالی جمهوری کره بی‌گناه شناخته شده و از اتهامات وارده تبرئه گردیدند. این دو ورزشکار امروز، یازدهم مهرماه، سئول را به مقصد تهران ترک کردند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول، از نخستین روزهای این پرونده، با جدیت و اهتمام، پیگیر وضعیت و امور این دو ورزشکار بوده و امروز نیز با حضور در فرودگاه، آنان را در بازگشت به میهن بدرقه نمود.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در سئول، صیانت از حقوق، کرامت و منافع ایرانیان مقیم و حاضر در جمهوری کره را از مسئولیت‌های اساسی و ذاتی خود می‌داند و با عزمی راسخ و تمام توان، در مسیر حمایت از هم‌وطنان، تسهیل امور آنان و مساعدت برای رفع موانع و مشکلات تلاش خواهد کرد.

امید است بازگشت این دو ورزشکار عزیز به میهن، پس از ماه‌ها دوری و انتظار، سرآغاز فصل تازه‌ای از آرامش، سربلندی و موفقیت برای آنان باشد.

کد مطلب 6965866
نفیسه عبدالهی

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