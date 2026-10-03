کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تداوم اهدای خون در استان اصفهان اظهار کرد: از هم‌استانی‌های ایثارگر درخواست می‌کنیم با مراجعه به مراکز اهدای خون، در تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.

وی افزود: هر واحد خون اهدایی می‌تواند پس از فرآوری و تبدیل به فرآورده‌های مختلف خونی، در نجات جان دست‌کم سه بیمار مورد استفاده قرار گیرد؛ از این رو حضور مستمر اهداکنندگان نقش مهمی در حفظ ذخایر خون و پاسخگویی به نیاز مراکز درمانی دارد.

۱۲ مرکز اهدای خون در اصفهان آماده پذیرش اهداکنندگان

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان گفت: اهداکنندگان از تمامی گروه‌های خونی می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی به یکی از ۱۲ مرکز اهدای خون استان مراجعه و با اهدای یک واحد خون، در تأمین نیاز بیماران مشارکت کنند.

دهراب‌پور ادامه داد: با توجه به اینکه نیاز به خون و فرآورده‌های خونی همواره وجود دارد، تداوم مراجعه اهداکنندگان و اهدای خون به صورت منظم اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به حفظ ذخایر خونی استان کمک کند.

وی درباره ساعات فعالیت مراکز اهدای خون استان نیز گفت: مرکز اهدای خون خواجو در شهر اصفهان از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ پذیرای اهداکنندگان است و سایر مراکز اهدای خون استان نیز از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعالیت می‌کنند.

دهراب‌پور از شهروندان واجد شرایط خواست با مراجعه به مراکز اهدای خون، در تأمین خون مورد نیاز بیماران و پایداری ذخایر خونی استان سهیم شوند.