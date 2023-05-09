اراده عراق در پیگیری پرونده جنایت ترور شهید سلیمانی روشن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر سه‌شنبه در دیدار «فائق زیدان» رئیس شورای‌عالی قضائی عراق، با اشاره به توضیحات وی درباره پیگیری پرونده ترور سرداران مقاومت گفت: اراده دولت و نظام قضائی عراق در پیگیری پرونده جنایت هولناک آمریکایی‌ها در ترور شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس و سپردن آمران، مباشران و عاملان این جنایت به دست عدالت برای ما روشن است.

رئیسی با تاکید بر اینکه اجرای عدالت در پرونده ترور سرداران مبارزه با تروریسم نباید مشمول مرور زمان شود، اظهار داشت: پیگیری این پرونده تا حصول نتیجه نشان خواهد داد که ایران و عراق در اجرای عدالت، در قبال کسانی که به هیچ میثاق و پیمانی پایبند نیستند، هیچ ملاحظه‌ای ندارند.

رئیس جمهور با اشاره به تداوم همکاری‌های گسترده تهران - بغداد در حوزه انرژی، بر لزوم پایبندی و تسریع دولت عراق به اجرای تعهداتش تاکید کرد.

«فائق زیدان» رئیس شورای‌عالی قضائی عراق نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت گسترش روابط و همکاری‌های قضائی با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: یکی از مهمترین مصادیق همکاری قضائی دو کشور همسایه و برادر، محاکمه همه افرادی است که در جنایت تروریستی به شهادت رساندن سرداران مبارزه با ترویسم مشارکت داشتند.

وی همچنین گزارشی از اقدامات این کشور برای پرداخت مطالبات ایران در زمینه فروش گاز و برق به عراق ارائه کرد.