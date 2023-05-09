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۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲۳:۵۲

طرح مبارزه با سرقت با دستگیری ۳۶ سارق در یزد اجرا شد

طرح مبارزه با سرقت با دستگیری ۳۶ سارق در یزد اجرا شد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری ۳۶ سارق و کشف ۷۰ فقره سرقت توسط ماموران پلیس شهرستان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی بهدانی فرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برخورد با جرائم از اولویت‌های اصلی و مهم پلیس یزد است.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی شهر یزد در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و آسایش و آرامش شهروندان، طرح مبارزه با سرقت را با اولویت کاهش جرائم در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان یزد عنوان کرد: با تلاش ماموران پلیس در این طرح ۳۶ سارق حرفه ای شناسایی و دستگیر شدند که متهمان در بازجویی های به عمل آمده به ۷۰ فقره انواع سرقت در سطح شهر یزد اعتراف کردند.

بهدانی فرد با بیان اینکه سارقان دستگیر شده روانه دادسرا شدند، افزود: شهروندان، هشدارهای پلیس در رابطه با پیشگیری از سرقت را جدی گرفته و پلیس را در راه مبارزه با سرقت یاری کنند.

کد مطلب 5776079

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