دستگیری ۱۵ سارق در یزد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری ۱۵ سارق محلات یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عباسعلی بهدانی فرد اظهارداشت: مأموران پلیس یزد در هفته گذشته و در راستای پیشگیری از سرقت، ۱۵ سارق را در محلات یزد دستگیر کردند.


وی افزود: سارقان به ۴۸ فقره سرقت از اماکن نیمه ساز، خودرو و موتورسیکلت، سرقت از منزل، مغازه و معابر اعتراف کردند و تحویل مقامات قضائی شدند.


فرمانده انتظامی استان یزد گفت: بیشترین سرقت‌های کشف شده مربوط به منازل نیمه ساز و همچنین سرقت از معابر بوده که لازم است شهروندان با نصب دوربین مداربسته از اموال خود حفاظت کنند.


سردار بهدانی فرد افزود: همچنین مأموران پلیس در راستای جمع آوری معتادان متجاهر و ولگرد که یکی از عاملان اصلی سرقت هستند ۴۷ نفر را دستگیر و تحویل مراکز بازپروری دادند.


این مقام ارشد پلیس یادآور شد: طرح‌های پلیس یزد در مقابله با جرایم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد که لازم است شهروندان همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.

