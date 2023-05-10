به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز چهارشنبه (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) در جلسه این شورا ضمن تسلیت به مناسبت ایام وفات حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، به فضلیت‌های این محدث بزرگ شیعه اشاره کرد و گفت: ایشان از محدثین بزرگ و از اصحاب امام جواد و امام هادی علیهم السلام بودند.

وی با بیان اینکه مداومت در زیارت حرم حضرت عبدالعظیم (ع) همواره مورد تاکید بزرگان بوده است، افزود: ایشان عالمی ولایتمدار و مبارز بود که به دلیل خفقان دوران عباسی و دشمنی سخت آنان با شیعیان، مجبور به هجرت شدند و به شهرری هجرت کردند و سرانجام در همین شهر درگذشتند که البته برخی آن حضرت را شهید و مسموم‌شده نیز می‌دانند.

آیت‌الله جنتی مهم‌ترین نشانه عظمت معنوی و مقامات باطنی حضرت عبدالعظیم (ع) را برابر دانستن فضیلت زیارت مزار آن بزرگوار با فضیلت زیارت سیّدالشهدا (ع) توسط حضرت امام هادی (ع) دانست و تصریح کرد: این نکته که شخصیتی مانند عبدالعظیم حسنی (ع) به خدمت حضرت امام هادی (ع) می‌رسید و عقاید خود را به آن امام بزرگوار عرضه می‌کرد، حاوی آموزه‌های بسیاری است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین این آموزه‌ها ولایتمداری ایشان است، خاطرنشان کرد: در حقیقت این محدث بزرگ و عالم برجسته، اعتبار اجتماعی و علمی خود را برای معرفی جایگاه امامت هزینه کرد.

دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به برخی مسائل روز گفت: به برکت قانون اساسی متعالی جمهوری اسلامی ایران، برای حل مشکلات کشور در هیچ سطحی بن‌بست وجود ندارد و همگان باید برای طی کردن مسیرهای قانونی و احترام به قانون تلاش کنند.