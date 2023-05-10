اجرای ۲۰ کیلومتر فیبر نوری در شهر دورود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صارمی امروز چهارشنبه در جلسه شورای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان که در محل فرمانداری شهرستان دورود برگزار شد ضمن اشاره به تکمیل فاز یک پروژه FTTH در شهر دورود به طول ۲۰ کیلومتر، اظهار داشت: در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی مبنی بر پوشش ۸۰ درصدی پهنای باند ثابت خانوارها با متوسط دسترسی ۲۵ مگابایت بر ثانیه، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژه ۲۰ میلیون پورت پرسرعت اینترنت در بستر فیبر نوری تعریف شد که سهم استان لرستان حدود ۲۷۸ هزار مشترک است که شهر دورود به عنوان پایلوت این پروژه تعیین شد و حدود ۲۸ هزار مشترک از سرویس FTTH بهره مند خواهند شد که ۵۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در سطح شهر دورود ایجاد خواهد شد.

وی افزود: فاز اول این طرح در شهر دورود به طول ۲۰ کیلومتر فیبر نوری انجام گرفته است و بر اساس برنامه ریزی تعیین شده ظرف حداکثر دو ماه آینده کل پروژه نهایی و به بهره برداری می‌رسد و یک شبکه ارتباطی پر سرعت و با کیفیت در دسترس مشترکین و کسب و کارها قرار خواهد گرفت و از روز ۲۷ اردیبهشت، همزمان با روز جهانی ارتباطات این سرویس در فاز نخست قابل واگذاری به مردم شهر دورود خواهد بود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات لرستان، گفت: مجوزهای حفاری در شهرهای ازنا، پلدختر و الشتر نیز از سوی شهرداری‌های مربوطه صادر شده و در آینده نزدیک عملیات اجرایی پروژه در این شهرها آغاز خواهد شد.

صارمی، عنوان کرد: بر اساس هدف گذاری تعیین شده امسال هشت تا ۱۰ میلیون پوشش فیبر نوری منازل و کسب و کارها در کل کشور ایجاد خواهد شد و هفته آینده در روز جهانی ارتباطات فاز نخست این پروژه با تحت پوشش قرار گرفتن سه میلیون خانوار با حضور رئیس جمهور افتتاح خواهد شد.