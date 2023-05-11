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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۲:۲۶

تیراندازی در کارخانه مرسدس بنز آلمان ۲ کشته بر جای گذاشت

تیراندازی در کارخانه مرسدس بنز آلمان ۲ کشته بر جای گذاشت

طبق گزارش مقامات این کارخانه، روز پنجشنبه مردی در یک کارخانه مرسدس بنز در جنوب غربی آلمان تیراندازی کرد که موجب کشته شدن دو نفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آسوشیتدپرس، تیراندازی در سیندلفینگن، شهری در نزدیکی اشتوتگارت رخ داد. به گفته دادستانی اشتوتگارت، مظنون، یک شهروند ترکیه‌ای ۵۳ ساله، بود که بازداشت شد.

طبق گزارش‌ها، پلیس اولین تماس‌های اضطراری را حدود ساعت ۷:۴۵ صبح روز پنجشنبه دریافت کرد.

تا زمان رسیدن مأموران، مظنون قبلاً توسط نیروهای امنیتی شرکت دستگیر شده بود. وی به اتهام قتل تحت بازجویی قرار دارد.

به گفته دادستانی، قربانیان هر دو ۴۴ ساله بودند، اما جزئیات بیشتری در مورد مردان کشته شده ارائه نکرد. انگیزه احتمالی قتل در دست بررسی است.

کد مطلب 5777718

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