کمبود بودجه مهم ترین مانع توسعه ورزش ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی شامگاه پنجشنبه در مراسم تجلیل از رؤسا، نواب هیئت‌های ورزشی استان و پیشکسوتان ورزش زورخانه ای اظهار کرد: ورزش زورخانه ای یادآور ایران و فرهنگ کهن ماست و بسیار جای خوشحالی دارد که این جلسه نکوداشت ورزشی در گود زورخانه برگزار می‌شود که هر بخش و هر وسیله آن یادآور مبارزه تاریخی مردم ایران بر علیه اهریمنان است و پهلوانان زیادی از پوریای ولی تا شهید ابراهیم هادی در این ورزش فعال بوده‌اند و از کار مردم گره گشایی کرده‌اند.

وی عنوان کرد: نه به عنوان نماینده مردم در مجلس بلکه به عنوان کسی که از دیرباز در حوزه ورزش فعال بوده‌ام و با چالشها و مشکلات آن خصوصاً در حوزه ورزش بانوان آشنا هستم، موانع بسیار زیادی بر سر راه ارتقای ورزش استان ایلام قرار دارد که مهم‌ترین مانع آن اعتبار و بودجه است.

فلاحی بیان کرد: نه در استان ما بلکه در کلان کشور نیز نگاه به ورزش نگاهی راهبردی نیست و کسانی که پس از هر موفقیت ورزشکاران ما پشت دوربین‌ها می آیند و تعریف و تمجید می‌کنند، همان افراد می‌توانند برای بودجه ورزش استان گره گشایی بکنند اما بودجه‌ای که برای استان ما تعریف می‌کنند بودجه قابل توجهی نیست.

نماینده مردم ایلام تصریح کرد: ما نمایندگان در مجلس شورای اسلامی روی لایحه دولت تغییرات چندانی نمی‌توانیم اعمال کنیم و متاسفانه در خود مجلس نیز یک نگاه واحد و راهبردی به ورزش وجود ندارد و معدود نمایندگانی هم که در فراکسیون ورزش برای نهادینه کردن این نگاه به ورزش تلاش می‌کنیم، تلاش ما به تنهایی جوابگو نیست.

وی گفت: اگر دولت بخواهد موفق شود باید در دو حوزه سرمایه گذاری کند، یکی حوزه ورزش و دیگری حوزه هنر؛ چه اگر هر کدام از ورزشکاران یا هنرمندان موفقیت‌هایی را در عرصه جهانی کسب کنند، در تقویت انسجام ملی، سرمایه اجتماعی و غرور ملی کار هزاران سخنرانی را انجام می‌دهند.

وی افزود: تا این نگاه در حوزه سیاست گذاری ما نهادینه نشود ما همچنان هر روز با مشکلات عدیده حوزه ورزش مواجه خواهیم بود.

فلاحی اضافه کرد: به عنوان نماینده و بنا به اختیاراتی که قانون به نماینده مجلس داده است، تا جایی که از محل مسئولیتهای اجتماعی نفت به نمایندگان اجازه می‌دهند که مبالغی را به مطالبات مردمی اختصاص دهند، بنده همواره بخشهای قابل توجهی را به تکمیل زیرساختهای حوزه ورزش اختصاص داده و می‌دهم.