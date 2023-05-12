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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۲۹

جانشین فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی:

۱۱ هزار قلم داروی قاچاق در آذربایجان غربی کشف شد

۱۱ هزار قلم داروی قاچاق در آذربایجان غربی کشف شد

ارومیه - جانشین فرماندهی مرزبانی آذربایجان غربی از کشف بیش از ۱۱ هزار قلم داروی قاچاق در مرزهای جنوبی استان آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس مرادی در این زمینه اظهار کرد: در راستای طرح کنترل نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج هرگونه کالای قاچاق و تردد غیر مجاز در مرز، مرزبانان هنگ مرزی سردشت با اجرای کمین هدفمند و منسجم در نقطه صفر مرزی توانستند تعداد ۱۱۶۰۰ قلم دارو شامل ۲۳ کارتن ۱۰۰ عددی قطره چشم و تعداد ۹۳۰۰ عدد داروی انسانی را کشف کنند.

وی اضافه کرد: کارشناسان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

جانشین فرماندهی مرزبانی استان آذربایجان غربی عنوان کرد: مرزهای شهرستان با حضور مقتدرانه مرزبانان و همکاری مرزنشینان، تحت کنترل کامل نیروهای مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و ما به هیچکس اجازه تجاوز به مرزهای کشورمان را نخواهیم داد.

کد مطلب 5777891

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