به گزارش خبرنگار مهر، عباس پورطهماسبی ظهر جمعه در همایش ملی» زنجیره ارزش، برندینگ و صادرات در بخش کشاورزی و دامپروری» در پارس‌آباد اظهار کرد: دانشگاه تهران و محقق اردبیلی همکاری‌های متقابلی را در هر سه حوزه زنجیره ارزش، برندینگ و صادرات انجام می‌دهند تا یک هم‌افزایی شایسته در مسیر رفع مشکلات و معضلات را در این حوزه شاهد باشیم.

وی به ظرفیت بنگاه اقتصادی بزرگ در شمال استان اردبیل اشاره کرد و گفت: ارزش تولید محصولات در این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود با تقویت فرآیند زنجیره ارزش، برندسازی، بسته‌بندی و صادرات محصولات بیشترین درآمد و عایدی را به نفع منطقه شاهد باشیم.

معاون دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه تهران تصریح کرد: دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه تهران با داشتن ۲۰۰ هکتار زمین در کرج کارهای تحقیقی و پژوهشی خود را انجام می‌دهد اما سعی ما بر این است تا دره نهاده‌ها و بذر کشاورزی را در منطقه مغان راه‌اندازی کنیم تا مطالعات و تحقیقات علمی گسترده‌ای در این حوزه انجام شود.

پورطهماسبی ظرفیت منطقه زرخیز مغان را یک ظرفیت بی‌نظیر در حوزه تولید محصولات متنوع کشاورزی عنوان کرد و افزود: در کنار راه‌اندازی این دره نهاده‌های زراعی و دامی، تلاش ما بر این است تا در پاییز امسال کنفرانسی را با موضوع حیاتی آب و چالش‌های آن در مغان برگزار کنیم تا در این حوزه نیز راهکارهای علمی و کارشناسی ارائه شود.

وی ضرورت راه‌اندازی میزهای تخصصی را با محوریت گیاه‌پزشکی، زراعت و باغبانی یادآور شد و خاطرنشان کرد: در حوزه دامپروری، صنایع تبدیلی و ماشین‌آلات کشاورزی نیز میز تخصصی راه‌اندازی خواهد شد.

استاد دانشگاه تهران اهمیت انتقال دانش را در یک برنامه مدون برای مجموعه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شمال استان یادآور شد و اضافه کرد: بیش از ۵۰۰ مقاله و پایان‌نامه دکترا و ارشد در دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه تهران تولید می‌شود که سالانه باید از این ظرفیت بیشتر و بهتر استفاده کرد.

پورطهماسبی استقبال از تولید پایان‌نامه‌های مرتبط با ظرفیت‌های عظیم کشاورزی مغان را یادآور شد و بیان کرد: امیدواریم این همایش سرآغازی برای تقویت تولید و توجه به زنجیره ارزش و صادرات و برندسازی محصولات باشد تا ما بتوانیم در عرصه بین‌المللی نیز محصولاتی با کیفیت بالاتر عرضه کنیم.

معاون دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه تهران زمان برگزاری این همایش را ۲ روزه و با همراهی محققان، پژوهشگران و دانشجویان عنوان کرد و ادامه داد: در این ۲ روز بیش از ۳۰ مقاله ارزشمند در بخش کشاورزی و موضوعات مطرح شده ارائه خواهد شد.