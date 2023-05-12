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۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۵:۰۶

معاون دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه تهران:

پایان‌نامه‌های مرتبط با بخش تولید حمایت شوند

پایان‌نامه‌های مرتبط با بخش تولید حمایت شوند

پارس‌آباد- معاون دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه تهران گفت: پایان‌نامه‌های مرتبط با بخش تولید محصولات کشاورزی در منطقه مغان در دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه تهران مورد حمایت قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پورطهماسبی ظهر جمعه در همایش ملی» زنجیره ارزش، برندینگ و صادرات در بخش کشاورزی و دامپروری» در پارس‌آباد اظهار کرد: دانشگاه تهران و محقق اردبیلی همکاری‌های متقابلی را در هر سه حوزه زنجیره ارزش، برندینگ و صادرات انجام می‌دهند تا یک هم‌افزایی شایسته در مسیر رفع مشکلات و معضلات را در این حوزه شاهد باشیم.

وی به ظرفیت بنگاه اقتصادی بزرگ در شمال استان اردبیل اشاره کرد و گفت: ارزش تولید محصولات در این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود با تقویت فرآیند زنجیره ارزش، برندسازی، بسته‌بندی و صادرات محصولات بیشترین درآمد و عایدی را به نفع منطقه شاهد باشیم.

معاون دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه تهران تصریح کرد: دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه تهران با داشتن ۲۰۰ هکتار زمین در کرج کارهای تحقیقی و پژوهشی خود را انجام می‌دهد اما سعی ما بر این است تا دره نهاده‌ها و بذر کشاورزی را در منطقه مغان راه‌اندازی کنیم تا مطالعات و تحقیقات علمی گسترده‌ای در این حوزه انجام شود.

پورطهماسبی ظرفیت منطقه زرخیز مغان را یک ظرفیت بی‌نظیر در حوزه تولید محصولات متنوع کشاورزی عنوان کرد و افزود: در کنار راه‌اندازی این دره نهاده‌های زراعی و دامی، تلاش ما بر این است تا در پاییز امسال کنفرانسی را با موضوع حیاتی آب و چالش‌های آن در مغان برگزار کنیم تا در این حوزه نیز راهکارهای علمی و کارشناسی ارائه شود.

وی ضرورت راه‌اندازی میزهای تخصصی را با محوریت گیاه‌پزشکی، زراعت و باغبانی یادآور شد و خاطرنشان کرد: در حوزه دامپروری، صنایع تبدیلی و ماشین‌آلات کشاورزی نیز میز تخصصی راه‌اندازی خواهد شد.

استاد دانشگاه تهران اهمیت انتقال دانش را در یک برنامه مدون برای مجموعه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شمال استان یادآور شد و اضافه کرد: بیش از ۵۰۰ مقاله و پایان‌نامه دکترا و ارشد در دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه تهران تولید می‌شود که سالانه باید از این ظرفیت بیشتر و بهتر استفاده کرد.

پورطهماسبی استقبال از تولید پایان‌نامه‌های مرتبط با ظرفیت‌های عظیم کشاورزی مغان را یادآور شد و بیان کرد: امیدواریم این همایش سرآغازی برای تقویت تولید و توجه به زنجیره ارزش و صادرات و برندسازی محصولات باشد تا ما بتوانیم در عرصه بین‌المللی نیز محصولاتی با کیفیت بالاتر عرضه کنیم.

معاون دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه تهران زمان برگزاری این همایش را ۲ روزه و با همراهی محققان، پژوهشگران و دانشجویان عنوان کرد و ادامه داد: در این ۲ روز بیش از ۳۰ مقاله ارزشمند در بخش کشاورزی و موضوعات مطرح شده ارائه خواهد شد.

کد مطلب 5777985

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