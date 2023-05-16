اتمام حجت رئیس پلیس کرمانشاه با اشرار و اراذل

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در حاشیه اولین دیدار مردمی خود با اقشار مختلف در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پلیس به عنوان یک نهاد مدنی و اجتماعی در بطن زندگی مردم حضور دارد و ۳۶ مأموریت در قانون برای انتظامی تعریف شده است که بیش از ۷۰ درصد آنها در حوزه ایجابی و فرهنگی است.
وی بر مهربان بودن پلیس با اقشار مختلف مردم و در عین حال حضور با صلابت در جامعه تاکید کرد و گفت: مأموران انتظامی به دنبال تأمین آسایش عمومی شهروندان هستند و در این راستا برای ارتقا فرهنگ جامعه از نخبگان، دانشگاهیان و اهالی فرهنگ و هنر میخواهیم به پلیس کمک کنند.
حاجیان با اشاره به اینکه ۳۰ درصد باقیمانده مأموریتهای پلیسی در حوزه سلبی و برخورد با جرایم و ناهنجاریهای اجتماعی است، تصریح کرد: در این راستا با کسانی که بخواهند آسایش و امنیت عمومی مردم را به خطر بیندازند قاطعانه و برابر قانون برخورد میکنیم.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با بیان اینکه از همین تریبون با سارقان، اشرار، اراذل و عربده کشان اتمام حجت میکنم، افزود: به آنها پیام میدهم خود را اصلاح کنند و به دامن جامعه برگردند در غیر این صورت تنبیه سختی در انتظارشان خواهد بود.
وی با بیان اینکه پلیس برای مردم از آن مردم و تکیه گاه مردم است، گفت: تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهیم عدهای قلیل فضای شهر و استان کرمانشاه را که مردمانش همواره به سلحشوری معروف بوده و مدافعان بسیار خوبی برای نظام و انقلاب اسلامی بودهاند ناامن کنند.
سردار حاجیان تاکید کرد: افرادی که به دنبال سرقت کردن، عربده کشی، ناامن کردن فضای شهر و جامعه و یا هر اقدام خلاف قانون دیگری هستند بدانند کرمانشاه محل مناسبی برای این اقدامات نیست و در سریعترین زمان ممکن در چنگال قانون گرفتار و به سختی تنبیه و مجازات خواهند شد.
با مالخران و سارقان به سختی مقابله خواهیم کرد
رئیس پلیس کرمانشاه به مهمترین برنامههای خود اشاره کرد و گفت: یکی از این برنامهها علاوه بر مبارزه با پدیده سرقت، برخورد با مالخرها به عنوان یکی از اصلی ترین عاملان ترویج این پدیده است که به افراد سارق در جرمشان کمک کرده و آنها را تشویق به ادامه این کار میکنند.
وی ادامه داد: از دیگر برنامههای مهمی که دنبال میکنیم برخورد با خرده فروشان مواد مخدر به عنوان سوداگران مرگ است، افرادی که برای منفعت شخصی هزاران جوان را گمراه کرده و نقش مهمی در ترویج پدیده خانمان سوز اعتیاد دارند.
حاجیان تصریح کرد: دستگیری مالخران و خرده فروشان مواد مخدر که جرمشان اگر بیشتر از سارقان و قاچاقچیان مواد نباشد کمتر هم نیست، جدی تر از گذشته دنبال و حتماً مجازاتهای سختی با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته با دستگاه قضائی در انتظارشان خواهد بود.
وی در ادامه امنیت را یک محصول چندبعدی اعلام کرد و گفت: استمرار امنیت و ارتقا آن در جامعه نیازمند مشارکت و همکاری همه آحاد جامعه، نهادها و دستگاههای دولتی و خصوصی است.
رئیس پلیس کرمانشاه با بیان اینکه امنیت بسترساز توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … در هر جامعه ایست، خاطرنشان کرد: همه باید تلاش کنیم امنیت را در شهر و جامعه خویش ارتقا بخشیده و تلاش کنیم فضا برای مجرمان ناامنتر از قبل شود.
حاجیان در پایان خاطر نشان کرد: به مردم شریف کرمانشاه قول میدهم آسایش خود و همکارانم را فدای آرامش مردم این دیار کرده و به مطالبات آنها در حوزه تأمین نظم و امنیت جامه عمل بپوشانم.
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