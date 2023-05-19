محمد جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در مراکز بهداشتی به صورت منظم غربالگری گروه‌های سنی مختلف به ویژه افراد بالای ۳۰ سال در دستور کار قرار گرفته تا این افراد در برابر بیماری‌های غیرواگیر رایج مورد مراقبت قرار بگیرند.

وی از فشار خون به عنوان قاتل خاموش یاد کرد و گفت: این بیماری به صورت خزنده جمعیت بالای ۳۰ سال را تهدید می‌کند و افرادی که کم تحرک و دارای رژیم غذایی فست‌فودی هستند، بیشتر در معرض ابتلاء به فشار خون قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: متأسفانه بخش عظیمی از مراجعین بالای ۳۰ سال مراکز بهداشتی از چاقی و اضافه وزن رنج می‌برند که این خود عامل اصلی و بدون علامت برای بیماری فشار خون است که ضرورت دارد مراقبت‌های جدی مورد توجه قرار گیرد.

جعفرزاده افزود: در سال گذشته ۲۴۳ هزار نفر در مراکز بهداشتی استان و در گروه سنی بالای ۳۰ سال مورد غربال قرار گرفتند که از این تعداد حدود ۱۰ درصد دارای فشار خون بالا هستند.

وی از سردرد، تهوع و نارسایی‌های قلبی به عنوان علائم این بیماری یاد کرد و ادامه داد: مصرف میوه و سبزی و توجه به ورزش روزانه همراه با دوری از اضطراب، نگرانی‌های روحی و خواب منظم می‌تواند زمینه‌ساز کنترل این بیماری در شرایط فعلی باشد.

جعفرزاده در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: بهتر است خانواده‌ها نسبت به تغییر روش زندگی و تغذیه خود با دقت و حساسیت بیشتر عمل کنند تا این بیماری خاموش زمینه مرگ و میر آنها را فراهم نکند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی تلاش می‌کند تا در سال‌جاری نیز با راهکارهای آموزشی، تبلیغی و همچنین برنامه‌های مراقبتی جلوی تشدید بیماری فشار خون را گرفته و زمینه سالم‌سازی افراد جامعه را با راهکارهای درست و منطقی در پیش بگیرد.