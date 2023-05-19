نظام جمهوری اسلامی نقطه عطفی برای بازشناسی ظرفیت بانوان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت (۲۹ اردیبهشت ماه) که در محل دانشگاه تهران برگزار شد، ضمن سفارش همگان به تقوای الهی گفت: باید بدانید کسانی که حقایق دین و انقلاب را تحریف می‌کنند و کسانی که خلق خدا بی‌هویت می‌سازند، اهل تاریکی هستند.

وی افزود: اگر امروز بعد از ۴۴ سال، مشکلات نوع خاصی شده و دشمن در صحنه ناامید کردن و جنگ روانی با همه امکانات و تجهیزات به میدان آمده است و با این حال ملت ما در مسیر مقابله با دشمن، در ثبات قدم، در حفظ دستاوردهای خون شهیدان و اطاعت از ولی فقیه خستگی ناپذیر هستند و کم نمی‌گذارند و رویدادهای پرشکوهی مثل نماز عید فطر و ۲۲ بهمن و روز قدس را رقم می‌زنند، به دلیل آن است که باور دارند با هر سختی آسانی خواهد بود و به وعده‌های الهی ایمان دارند.

آیت‌الله صدیقی اظهار کرد: علت پیچیده شدن و سخت شدن و هجوم شدائد و آغاز جنگ ترکیبی نشان دهنده آن است که در حال نزدیک شدن به قله هستیم. همچنان که یک کوهنورد در آغاز راه تازه نفس است و هرچه پیش می‌رود سختی بر او بیشتر می‌شود.

خطیب نماز جمعه تهران خطاب به مردم عنوان کرد: شما در این ۴۳ سال با همه توطئه‌ها، نفوذها و نفوذی‌ها و سختی‌ها مقابله کردید و مردانه ایستادید چراکه هدف دارید. هدف ابتدایی این مردم اجرای دستور خداوند است. انسان وقتی خود را بنده خدا می‌داند بندگی می‌کند و به شرط مزد نگاهی ندارد. در این شرایط بنده می‌گوید هرچه از دوست رسد نیکوست بنابراین با هدف قرار دادن رضایت پروردگار، می‌داند باید با سختی‌ها ساخت و با کمک خدا از آنها عبور کرد.

وی اضافه کرد: نکته بعد این است که هر کس به جایی رسیده در اثر صبر و استقامت بوده است، چراکه بدون پافشاری و عزم رسیدن به قله، هیچ ملت یا شخصی به نتیجه نمی‌رسد. مشکلات این روزها بهانه‌ای شده تا دشمن مردم را ناامید کند، اما امید ما همچون امامین انقلاب در همه کوران‌ها و بحران‌ها خداوند است. آنها بر خلاف شیاطین که همیشه مشکلات را عمده جلوه می‌دهند تا مردم را ناامید و خسته کنند، وعده آینده‌ای روشن می‌دهند و امید ایجاد می‌کنند.

خطیب نماز جمعه تهران در خطبه دوم، ضمن تبریک فرارسیدن ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر، گفت: نامگذاری این روز به عنوان روز دختر، نشان می‌دهد همانطور که روز پدر و مادر شأن و جایگاه ویژه‌ای در این کشور دارد، نظام جمهوری اسلامی اهمیت خاصی برای دختران منظور کرده است. دختر همان مادر، شهیدپرور، نخبه‌پرور و قهرمان‌پروری است که از دامان او اولیای الله به درجات بالا می‌رسند چراکه اساس سعادت در گرو مادری مادران است.

وی افزود: دختران در ایران جایگاهی دارند که در هیچ جای دنیا چنین جایگاهی ندارند؛ نظام جمهوری اسلامی نقطه عطفی برای بازشناسی ظرفیت بانوان و دختران است. بنابراین در این ۴۳ سال شاهد توسعه فضای دانشگاهی و حوزه‌های علمیه بوده‌ایم که صدها فقیه و مجتهد و عالم به عنوان مشعل مسیر تأمین سعادت جامعه را تربیت کرده است. امروز دختران و بانوان در ابعاد دانشگاهی، علوم تخصصی، ورزشی و عرصه‌های متفاوت با کسب مدال و مقام باعث افتخار کشور شده‌اند بدون آنکه خدشه‌ای به حجاب و عفاف آنها وارد شود.

آیت‌الله صدیقی خطاب به دختران جامعه عنوان کرد: یکی از نزدیکان تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلستان وقتی به قم سفر کرد و گنبد و بارگاه حضرت معصومه (س) و حالات عرفانی زائران را دید، به اسلام مشرف شد چرا که ارزشی که دین برای این بانوی کرامت قرار داده بود را فهمید و دید که یک زن می‌تواند تا این حد به خدا نزدیک شود.

وی درباره سفر حج پیش روی زائران، با تأکید بر اینکه مسئله حج از مهمترین مسائل اسلام و از ارکان دین است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر کارگزاران حج مثل همیشه عبارات لطیفی بیان کردند و فرمودند حج، مسئله جهانی و تمدنی است که هدف آن ارتقای امت و نزدیکی دل‌های مسلمانان به اتحاد اسلامی در مقابل کفر، ظلم، استکبار و بت‌های بشری و غیر بشری است.

خطیب نماز جمعه تهران عنوان کرد: امید داریم سفر پیش روی حجاج، سفری ممتاز باشد و کسانی که به نمایندگی از امت رنج کشیده و استوار مانده به پای ولایت و شهادت به این زیارت می‌روند، با خوشی به کشور بازگردند.

آیت‌الله صدیقی همچنین با اشاره به حوادث اخیر در فلسطین طی روزهای گذشته اظهار کرد: نتانیاهو، نخست وزیر بی عقل، خشن و درنده رژیم صهیونیستی برای خلاصی از بحران‌های داخلی و فرار از مشکلات اقتصادی و سیاسی که آنها را تا مرز فروپاشی کشانده، حمله به غزه را راه نجات برای خود دانست و با وحشی گری تمام، تعدادی از جوانان غزه را از جبهه جهاد اسلامی به شهادت رساند که در میان آنها ۱۱ نفر از فرماندهان گردان‌ها بودند.

وی ادامه داد: نتانیاهو فکر می‌کرد با این حرکت ددمنشانه برای خود آبرویی کسب کند اما علیرغم اینکه همه گروه‌های مقاومت آمادگی و همبستگی برای مقابله را داشتند، نیازی به کمک آنها ایجاد نشد و جهاد اسلامی خودش در مصاف پنج روزه با اشرار صهیونیستی، آنها را در شرایطی قرار داد که در جنوب فلسطین اشغالی آتش بس را به آنان تحمیل کرد.

امام جمعه موقت تهران در خصوص برگزاری همه ساله نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، گفت: امسال نیز در دولت سیزدهم توأم با تاکید بر رعایت حجاب در فضای نمایشگاه، این رویداد برگزار شد و تنوع کتاب‌ها در سطح وسیعی در اختیار مردم قرار گرفت؛ به طوری که در بازدید سه ساعته رهبر انقلاب از نمایشگاه مورد توجه ایشان نیز قرار گرفت. ایشان متذکر شدند که استقبال مردم بر اساس آماری که به محضرشان ارائه شده به میزان قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال‌ها قبل افزایش داشته است.

وی بیان کرد: با اینکه امروز مشکل کاغذ داریم و با گرانی کتاب مواجه هستیم اما میزان خرید کتاب نشان می‌دهد همان گونه که عده‌ای در تغذیه جسمی خود حساس هستند، کتاب را غذای روح می‌دانند. میزان خرید کتاب امسال نیز چشم گیر بوده است.

آیت‌الله صدیقی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب همچنین در این بازدید نسبت به کتاب کودک و نوجوانان توجه نشان دادن و فرمودند که کتاب فرهنگ‌ساز است و متن می‌تواند در همه عرصه‌های زندگی، پرچمی باشد که راه و مقصد را نشان می‌دهد. از برگزارکنندگان نمایشگاه تقدیر و تشکر داریم و امید داریم وعده وزیر ارشاد مبنی بر تأمین کاغذ عملی شود و از طرف دیگر فرهنگ سازی لازم در سنین مختلف برای مراجعه به متون اصلی صورت بگیرد.

امام جمعه موقت تهران گفت: افتخاری که ارتش جمهوری اسلامی به ملت ایران ارمغان داد، ناوگروه ۸۶ بود که دور دنیا را گشت و در مقابل چشم‌های حسود آمریکایی‌ها از پاناما عبور کرد و از هیچ تهدیدی نهراسید.

وی در پایان یادآور شد: البته فراموش نمی‌کنیم که فتح خرمشهر جز معجزات انقلاب و از رهاوردهای خون شهیدان و از جمله نقاط عطف دوران دفاع مقدس بود.