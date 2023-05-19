به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه گذشته بود که خبر لغو برگزاری جام باشگاه‌های فوتسال آسیا برای چهارمین سال متوالی منتشر شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا آخرین بار در سال ۲۰۱۹ جام باشگاه‌های فوتسال این قاره را که همیشه به صورت متمرکز در یک کشور انجام می‌شد، برگزار کرد.

بعد از آن به بهانه شیوع ویروس کرونا قاره آسیا از تماشای جام باشگاه‌های فوتسال آسیا محروم شد و این مسئله تا سال گذشته هم ادامه یافت.

این در حالی است که لیگ قهرمانان فوتسال در قاره اروپا بدون مشکل در سال‌های اخیر برگزار می‌شد.

انتظار می‌رفت با برگزاری جام ملت‌های فوتسال آسیا در سال ۲۰۲۲، AFC جام باشگاه‌های آسیا را در سال ۲۰۲۳ و بعد از سه سال وقفه از سر بگیرد و به همان شکل سابق قهرمان‌های هر کشور را درگیر این مسابقات کند.

بعد از انتشار خبر لغو این رقابتها برای چهارمین سال متوالی، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که رئیس کمیته فوتسال آسیا هم محسوب می‌شود، به این خبر واکنش نشان داد.

به گفته تاج، جام باشگاه‌های آسیا امسال برگزار می‌شود اما با شیوه‌ای جدید. او گفت: «جام باشگاه‌های آسیا برگزار می‌شود ولی تغییر شکل داده است. دو روز پیش جلسه دو، سه ساعته فوتسال آسیا را به صورت مجازی داشتیم. اتفاقات خوبی می‌افتد.»

رئیس کمیته فوتسال AFC به فرمت جدید برگزاری جام باشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: «جام باشگاه‌ها ابتدا به صورت منطقه‌ای در قاره آسیا برگزار می‌شود. مرحله نهایی و قهرمانی هم احتمالاً در کویت، امارات یا ایران برگزار خواهد شد. این اتفاقات دارد می‌افتد.»

این اظهارنظر در حالی صورت گرفته است که هنوز هیچ ساز و کاری برای برگزاری جام باشگاه‌ها به باشگاه‌ها و فدراسیون‌های مختلف ابلاغ نشده است به ویژه اینکه فرصت زیادی هم تا شروع تابستان و فصل برگزاری این بازی‌ها باقی نمانده است.