به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، شان پن روز پیش روی فرش قرمز جشنواره کن هفتاد و ششم رفت که میزبان چهرهها و عوامل فیلم «مگسهای سیاه» بود.
«مگسهای سیاه» با بازی شان پن و تای شریدان درباره امدادگران فوریتهای پزشکی است که پنجشنبه با نمایش صحنههایی خشن در اولین اکران جهانی خود جشنواره فیلم کن را به هم زد.
مغزهای پاشیده، سگهای مرده، معتادی که با سوزن آویزان از بازویش زایمان میکند؛ همه و همه بخشی از انبوهی از وحشتی است که پن و شریدان در نقش ۲ امدادگر کهنهکار و تازه کار در آتشنشانی نیویورک با آن روبهرو میشوند.
تماشاگران ۵ دقیقه فیلمی را که پر از واقعیت ناب بود تشویق کردند؛ فیلمی که در آن شان پن خسته به شریدان میگوید: «ما بدبختی را تحمل میکنیم». اما به نظر این دست کم گرفتن هرج و مرجی است که محله به محله در پرترهای از یک شهر نابخشوده چهره میکند.
در «مگسهای سیاه» شریدان در نقش اولی کراس، یک امدادگر جوان در شهر نیویورک که امدادگری باتجربهتر به نام روتکوفسکی با بازی پن راهنماییاش میکند، بازی میکند. این دو در طول شیفت کاری خود با خشونت شدیدی روبهرو میشوند، از زخمهای خونین گلوله گرفته تا صحنههای آزاردهنده از خشونت خانگی و حاملگیهایی که زندگی مادر را تهدید میکنند. اولی با دیدن این صحنهها باورهایش درباره مرگ و زندگی را زیر سوال میبرد. مایک تایسون بوکسور افسانهای نیز در این فیلم در نقش رییس و افسر برتر پن بازی میکند.
شان پن که با کن غریبه نیست، هوادارانی را که به محض ورود او به محوطه کن ایستاده بودند هیجان زده کرد، اما شریدان بازیگر «بازیکن شماره یک آماده» جمعیت را به خروش آورد.
تماشای سکانس پایانی غمانگیزی که در خلال تیتراژ نمایش داده میشود تصویرگر آمار خودکشی در میان جامعه اورژانس است که مرگ بیماران را حتی گاهی تحتشعاع قرار میدهد.
این فیلم پس از اعلام اسامی حاضران بخش رقابتی یکی از ۲ فیلمی بود که به این بخش افزوده شد تا در برابر فیلمهای چهرههایی چون تاد هاینز، وس اندرسون و … برای کسب نخل طلا رقابت کند.
پن تاریخچه تا حدودی پیچیده در کن دارد؛ کارگردانی او برای «آخرین چهره» که در آن در مقابل شارلیز ترون بازی کرد، یکی از فیلمهای خیلی منفی جشنواره فیلم کن ۲۰۱۶ بود، در حالی که فیلم «روز پرچم» در سال ۲۰۲۱ که در آن مقابل دخترش دیلن پن بازی کرد، هم با سکوت روبهرو شد.
شریدان به تازگی به ورایتی گفته از فرصت بازی مقابل پن استفاده کرده و آن دو برای ایفای نقششان حتی در مورد دنیای واقعی امدادگران شهر نیویورک تحقیق کردند.
این اولین ساخته آمریکایی ساوار کارگردان و فیلمنامهنویس ۵۴ ساله فرانسوی است. وی سال ۲۰۰۸ با فیلم «جانی مدداگ» برنده بخش نوعی نگاه شده بود و سال ۲۰۱۷ نیز با فیلم «نیایش پیش از سپیدهدم» در بخش نمایش نیمه شب جشنواره حضور داشت.
فیلمنامه فیلم ساوار نوشته رایان کینگ و بن مکبراون است که با اقتباس از رمانی به قلم شانون برک، که از تجربیات خود به عنوان تکنسین فوریتهای پزشکی در نیویورک الهام گرفته، خلق شده است. ابتدا مل گیبسون برای این فیلم انتخاب شده بود و بعد شان پن جایگزین وی شد.
در «مگسهای سیاه» کاترین واترستون، مایکل پیت و راکل ناو دیگر بازیگران را تشکیل دادهاند.
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