یادواره شهید مدافع حرم «خسراجی» در اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز جمعه یادواره شهید جاویدالاثر «خسراجی» از شهدای مدافع حرم خوزستان با حضور سردار «حسن شاهوارپور» فرمانده سپاه خوزستان، «حسن نورانی» مدیرکل بنیاد شهید استان و قشرهای مختلف مردم در اهواز برگزار شد.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان در این مراسم تاکید کرد: امروز ملت ما مقاوم، استوار در مقابل دشمنان ایستاده‌اند و تمامی توطئه‌های دشمنان را با شکست مواجه کرده‌اند.

وی با تجلیل از مقام شهید خسراجی و شهدای مدافع حرم افزود: امروز امنیت و اقتدار کشورمان مرهون ایثارگری و مجاهدت‌های شهدای گرانقدر است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان در این مراسم بیان کرد: این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید سرفراز خسراجی برگزار شده و امیدواریم ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

به گزارش مهر، شهید خسراجی در ۲۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ در دفاع از حرم حضرت زینب (س) و اهل بیت (ع) در سوریه توسط گروه‌های تکفیری- صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و تاکنون پیکر مطهرش به کشور بازنگشته است.