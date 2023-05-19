  1. استانها
  2. خوزستان
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۴:۱۴

یادواره شهید مدافع حرم «خسراجی» در اهواز برگزار شد

یادواره شهید مدافع حرم «خسراجی» در اهواز برگزار شد

اهواز- یادواره شهید جاویدالاثر «عدنان خسراجی» از شهدای مدافع حرم خوزستان با حضور فرمانده سپاه استان، مدیرکل بنیاد شهید استان و قشرهای مختلف مردم در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز جمعه یادواره شهید جاویدالاثر «خسراجی» از شهدای مدافع حرم خوزستان با حضور سردار «حسن شاهوارپور» فرمانده سپاه خوزستان، «حسن نورانی» مدیرکل بنیاد شهید استان و قشرهای مختلف مردم در اهواز برگزار شد.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر (عج) خوزستان در این مراسم تاکید کرد: امروز ملت ما مقاوم، استوار در مقابل دشمنان ایستاده‌اند و تمامی توطئه‌های دشمنان را با شکست مواجه کرده‌اند.

وی با تجلیل از مقام شهید خسراجی و شهدای مدافع حرم افزود: امروز امنیت و اقتدار کشورمان مرهون ایثارگری و مجاهدت‌های شهدای گرانقدر است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان در این مراسم بیان کرد: این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید سرفراز خسراجی برگزار شده و امیدواریم ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

به گزارش مهر، شهید خسراجی در ۲۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ در دفاع از حرم حضرت زینب (س) و اهل بیت (ع) در سوریه توسط گروه‌های تکفیری- صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و تاکنون پیکر مطهرش به کشور بازنگشته است.

کد مطلب 5783524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها