ناوگروه ۸۶ نداجا به بندر جاسک رسید/شناورهای ایرانی استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ناوگروه ۸۶ نداجا پس از بیش از ۶۰ هزار کیلومتر دریانوردی و دور زدن کره زمین وارد آب‌های سرزمینی کشورمان شده است، در محدوده آب‌های بندر جاسک در دریای عمان مورد استقبال انبوهی از شناورهای ایرانی قرار گرفت.

انواع یگان‌های شناور از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا، یگان‌های بسیج دریایی و لنج‌ها و شناورهای مردمی در این مراسم با عبور از کنار ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن تمام ایرانی دنا و ناوبندر مکران به دریادلان ایرانی که پس از ۸ ماه دریانوردی در حال مراجعت به کشور هستند، خوش‌آمد گفتند.

ناوگروه ۸۶ نیروی دریایی ارتش که از ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ به مأموریت دریانوردی دور کره زمین اعزام شده است، از ۲۷ اردیبهشت‌ماه وارد آب‌های سرزمینی کشورمان شده و در حال ادامه مسیر به سمت بندرعباس برای پهلوگیری است.