به گزارش خبرگزاری مهر، محمود امانی، با اشاره به لزوم بازنگری در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: در اجرای مفاد بخش سوم از فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و لزوم پاسخگویی به تغییر و تحولات محیطی و نیازهای جامعه و دانش‌آموزان و با توجه به تجربیات و یافته‌های جدید علمی و پژوهشی، ترمیم و به‌روز رسانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مطابق با سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور انجام شد.

وی افزود: کار بروز رسانی سند تحول بنیادین از اواسط سال ۱۴۰۰ با تشکیل کارگروهی در کمیسیون راهبری تحول بنیادین آموزش و پرورش و با اعلام فراخوان (ارائه نظرات، پیشنهادها، راهکارها و…) همکاری و همراهی معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش، فرهنگیان عزیز، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت شروع شد.

امانی اظهار داشت: در بروز رسانی سند تحول بنیادین نقدها و نظرهای ارزشمند، کارشناسی و تخصصی فرهنگیان و افراد صاحب نظر حوزه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفته است.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: برای بروز رسانی سند تحول بنیادین چندین پروژه علمی و پژوهشی انجام شده و همچنین از دستاوردها، تجربیات سایر کشورها در حوزه تعلیم و تربیت و فناوری‌های آموزشی هم استفاده شده است.

وی با اشاره به علت طولانی شدن روند بروز رسانی سند تحول بنیادین گفت: کار تهیه، تدوین و تصویب سند تحول بنیادین در شورای عالی آموزش و پرورش انجام و پس از تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

امانی اظهار داشت: کار تهیه و تدوین برنامه زیرنظام های سند تحول بنیادین وظیفه وزارت آموزش و پرورش بود که متأسفانه این کار انجام نشد. شورای عالی آموزش و پرورش مجبور شد اقدام به تهیه و تدوین برنامه زیرنظام های سند تحول کند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: اکنون کار به‌روز رسانی و ترمیم این سند با همت همکاران عزیز و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت در چرخه بررسی و اعتبارسنجی قرار دارد. بعد از پایان این مرحله در صحن علنی شورای عالی آموزش و پرورش مطرح، بررسی و تصویب خواهد شد.