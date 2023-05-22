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۱ خرداد ۱۴۰۲، ۲۲:۲۰

بخشدار ویژه خارگ:

تکمیل یادمان شهدای گمنام جزیره خارگ تسریع شود

تکمیل یادمان شهدای گمنام جزیره خارگ تسریع شود

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: باید از تمامی ظرفیت‌های موجود در جزیره برای تسریع در ساخت یادمان‌های شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی خارگ و شهدای غواص کمک گرفت.

محمدرضا دشتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس حماسه‌ای سراسر خاطره که خوش نامان آن رزمندگانی بودند که در هیاهوی جانبازی و شهادت آنچه که برایشان در لوح سرنوشت نوشته شده بود، رقم خورد و اما شهدا تقدیری به بلندای ملکوت و بهشت نصیبشان شد.

وی افزود: در میان شهدای عزیز و رفیع ما عده‌ای گمنامی مادرشان زهرا سلام‌الله‌علیها را به جان خریدند و خوشنام جزیره ما شدند، خوشنام‌هایی که درخشش حضورشان همچون نگینی در نقاط مختلف، خارگ فضای خوش معنوی شکل داده‌اند.

تکمیل یادمان شهدای گمنام جزیره خارگ تسریع شود

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به لزوم انتقال مفهوم ایثار، گذشت و شهادت با ابزار هنر و کارهای فرهنگی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران حاصل خون شهدا و مجاهدت ایثارگرانی است که برای کشور سنگ تمام گذاشتند، نشر جذابیت‌های حماسی دوران دفاع مقدس منجر به اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت می‌شود.

دشتی زاده خاطر نشان کرد: باید از تمامی ظرفیت‌های موجود در جزیره برای تسریع در ساخت یادمان‌های شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی خارگ و شهدای غواص کمک گرفت.

کد مطلب 5787729

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