تکمیل یادمان شهدای گمنام جزیره خارگ تسریع شود

محمدرضا دشتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هشت سال دفاع مقدس حماسه‌ای سراسر خاطره که خوش نامان آن رزمندگانی بودند که در هیاهوی جانبازی و شهادت آنچه که برایشان در لوح سرنوشت نوشته شده بود، رقم خورد و اما شهدا تقدیری به بلندای ملکوت و بهشت نصیبشان شد.

وی افزود: در میان شهدای عزیز و رفیع ما عده‌ای گمنامی مادرشان زهرا سلام‌الله‌علیها را به جان خریدند و خوشنام جزیره ما شدند، خوشنام‌هایی که درخشش حضورشان همچون نگینی در نقاط مختلف، خارگ فضای خوش معنوی شکل داده‌اند.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به لزوم انتقال مفهوم ایثار، گذشت و شهادت با ابزار هنر و کارهای فرهنگی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران حاصل خون شهدا و مجاهدت ایثارگرانی است که برای کشور سنگ تمام گذاشتند، نشر جذابیت‌های حماسی دوران دفاع مقدس منجر به اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت می‌شود.

دشتی زاده خاطر نشان کرد: باید از تمامی ظرفیت‌های موجود در جزیره برای تسریع در ساخت یادمان‌های شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی خارگ و شهدای غواص کمک گرفت.